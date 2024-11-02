Göztepe'nin Deplasman Kayıpları Devam Ediyor

Göztepe, Deplasmanda Üstünlüğünü Koruyamadı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, Göztepe, Gaziantep FK karşısında 2-1'lik bir mağlubiyet yaşadı. Bu sonuçla birlikte, deplasmanda öne geçtiği 3. maçında galip gelemeyen Göztepe, deplasman performansındaki sıkıntılarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Deplasman Kayıpları Sürüyor

Haftayı 15 puanla kapatan Göztepe, iç saha performansının aksine dış sahada yaşadığı kötü sonuçların devam ettiğini gösterdi. Takım, son 3 deplasman maçında kayıplar yaşarken, ilk 2 deplasmandan birer puan çıkarmıştı. Ligde elde edilen 15 puanın yalnızca 2'si dış sahadan gelirken, 13 puan iç sahada alındı.

Üstünlükler Korunamıyor

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon dış sahada daha önce karşılaştığı Corendon Alanyaspor ve Samsunspor maçlarında da benzer bir senaryoyla karşılaştı. Corendon Alanyaspor'a karşı öne geçmesine rağmen 1-1 berabere kalmış, Samsunspor karşısında ise 3-1 önde olduğu maçta 4-3'lük bir yenilgi almıştı. Gaziantep FK karşısında da 1-0 öne geçmesine rağmen, maç 2-1'lik mağlubiyetle sonuçlandı.

Ahamed Ildız'ın Golü Yeterli Olmadı

Süper Lig'de son golünü 4 Şubat 2021 tarihinde Yeni Malatyaspor formasıyla Göztepe'ye atan Ahmed Ildız, Gaziantep FK karşısında bir gol kaydetmesine rağmen takımının mağlubiyetine engel olamadı.

Göztepe'nin Sonraki Maçı

Göztepe, önümüzdeki hafta ligin 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'u kendi sahasında konuk edecek.