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Göztepe'nin Forveti Kubilay Kanatsızkuş 3 Ay Sakat

Göztepe'nin forveti Kubilay Kanatsızkuş, sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak. Ameliyatı başarılı geçti.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 23:00
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 23:00
Göztepe'nin Forveti Kubilay Kanatsızkuş 3 Ay Sakat

Göztepe'nin Forvet Oyuncusu Sakatlandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin değerli forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş, sakatlık haberiyle üzüntü yarattı. Sol ayak bileğindeki bağ yaralanması nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı bildirilen oyuncunun, tedavi süreci de başladı.

Ameliyat Başarıyla Gerçekleşti

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Kubilay'ın EMOT Hastanesi'nde kulüp doktoru Prof. Dr. Emin Bal tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edildiği ifade edildi. Alınan bilgilere göre oyuncunun tedavi sürecinin 3 ay kadar süreceği öngörülüyor.

Kubilay Kanatsızkuş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlıkla dönmesini umuyoruz.

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