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Göztepe'nin Samsunspor Deplasmana Çıkacağı Maç Öncesi Tüm Detaylar

Göztepe, Süper Lig 7. haftasında yarın Samsunspor ile karşılaşacak. İşte maçın detayları.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 09:39
Göztepe'nin Samsunspor Deplasmana Çıkacağı Maç Öncesi Tüm Detaylar

Göztepe, Süper Lig'de Samsunspor'la Karşılaşıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile şahsi bir mücadele için yarın deplasmanda karşılaşacak. Maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Maç Detayları

Karşılaşmanın hakemliğini Mehmet Türkmen üstlenecek. Bu önemli mücadele öncesinde Göztepe, ligde 9 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.

Göztepe'nin Performansı

Göztepe, bu sezonu namağlup tamamlama hedefi ile devam ediyor ve şu ana kadar 5 maçta 2 galibiyet ile 3 beraberlik elde etti. Ancak takımda Kubilay Kanatsızkuş, Koray Günter, Novatus Miroshi ve Lasse Nielsen gibi önemli oyuncuların sakatlıkları bulunuyor.

Geçmiş Karşılaşmalar

Samsunspor ile Göztepe arasında Süper Lig'de en son 2002-2003 sezonunda karşılaşılmıştı. İki takım arasında oynanan 22 Süper Lig maçında Göztepe, 12 galibiyet alırken, Samsunspor ise sadece 3 kez kazanabildi. Ayrıca, 7 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Takımın Savunma Gücü

Göztepe, ligde üçer gol yiyerek Trabzonspor ile birlikte en az gol yiyen ekip olma unvanını taşıyor. Bu özellik, onların savunma gücünün ne kadar sağlam olduğunu da göstermektedir.

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