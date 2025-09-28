Göztepe, RAMS Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı

Göztepe, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı karşılaşma için çalışmalara başladı.

Antrenman detayları

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda oyuncular iki gruba ayrıldı.

Bir grup rejenerasyon çalışması ile günü tamamlarken, diğer futbolcular pas ve dar alanda oyun çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Göztepe, 5 Ekim Pazar günü saat 20.00'de RAMS Başakşehir'i konuk edecek.