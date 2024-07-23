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Göztepe Slovenya Kampını Devam Ettiriyor

Göztepe, Slovenya'da antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Stoilov yönetiminde hazırlıklar sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 22:36
Göztepe Slovenya Kampını Devam Ettiriyor

Göztepe, Slovenya'da Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Göztepe, Slovenya'daki kamp çalışmalarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Antrenman, Teknik Direktör Stanimir Stoilov liderliğinde yapıldı.

Son Transfer de Takımda

Sarı-kırmızılı ekip, idmanın ilk bölümünde pas çalışmaları ve dar alanda oyun taktikleri üzerinde durdu. Göztepeliler, antrenmana yeni transferleri Novatus Miroshi ile de katıldı.

Hazırlık Maçı Programı

İzmir temsilcisi, Slovenya kampındaki son hazırlık karşılaşmasını yarın saat 18.00'de Bled Spor Parkı'nda Hırvatistan temsilcisi NK Istra 1961 ile yapacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenya kampını teknik direktör Stanimir Stoilov...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenya kampını teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenya kampını teknik direktör Stanimir Stoilov...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenya kampını teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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