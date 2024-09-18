Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Takıma Güven Dolu Açıklamalar Yaptı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance, kulübün mobil uygulaması üzerinden taraftarlarıyla buluşarak takım hakkında umut verici açıklamalarda bulundu. Mance, "Muhteşem taraftarlarımızla birlikte yeni bir tarih yazabileceğimize, yeni anılar oluşturabileceğimize ve sezonda harika şeyler yapabileceğimize inanıyorum," dedi.

Geleceğe Umutla Bakıyor

Mance, görevde bulunduğu 2 yıllık süreçte, birlikteliğin getirdiği güçle ilk hedeflerine ulaştıklarını ve Süper Lig'e çıktıklarını belirtti. "Göztepe'nin yeri kesinlikle Süper Lig'dir. Enerji doluyuz, umutluyuz ve daha büyük işler başaracağımıza inanıyoruz," şeklinde konuştu.

Genç ve Dinamik Bir Takım

Geçen sezonki takımın yarısını koruduklarını ifade eden Mance, oyuncu transferleri hakkında da bilgi verdi: "Her transfer dönemi için söylediğim gibi, puan tablosuna puan eklenemez. Puanlar için sahada kazanmanız gerekir. Antrenör ekibimizle, Stanimir hocamızla buraya gelen genç oyuncuları daha iyi bir hale getirebiliriz," dedi.

Taraftar Desteği Ön Planda

Mance, taraftarlarının desteklerinin kulüp kimliği için hayati önem taşıdığına da dikkat çekti: "Göztepe'nin asıl gücü stadyumumuz dolu olduğunda ortaya çıkar. Bir daha taraftarlarımız olmadan maç oynamak istemiyoruz," ifadelerini kullandı. Son olarak, Göztepe taraftarlarının kulüplerine olan katkılarını önemsediklerini belirterek, duyguları kontrol altında tutmanın yanı sıra destek vermeye devam etmeleri gerektiğini aktardı.