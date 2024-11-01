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Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'dan Gaziantep FK Maç Sonrası Açıklamalar

Göztepe, Gaziantep FK'ye 2-1 yenilmelerinin ardından teknik direktör Stoilov önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 23:02
Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'dan Gaziantep FK Maç Sonrası Açıklamalar

Göztepe'nin Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un Açıklamaları

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Göztepe, karşılaşmayı 2-1 kaybetti. Maç sonrasında basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, kaybedilen maçtaki hatalara dikkat çekti.

Maçın Başlangıcı ve Oyunun İkinci Yarısı

Stoilov, "Müsabakaya istediğimiz gibi başlayamadık" diyerek, oyunun ilk yarısındaki performanslarından memnun kalmadığını belirtti. İkinci yarıda buldukları net pozisyonları değerlendiremediklerini ifade etti.

Çocukça Hatalar ve Değerlendirmeler

Bulgarl teknik adam, "Bugün oyunun iki bölümü vardı. İlk yarıda iyi oynamadık ve istediğimizi alamadık. Ancak ikinci yarıda güzel bir gol bulduk ve 3-4 net fırsat yakaladık. Ama bu fırsatları değerlendiremedik" şeklinde konuştu.

Stoilov, oyuncularının mental durumunun yeterince iyi olmadığını ve bu sebeple arzu ettikleri sonuca ulaşamadıklarını vurguladı. Özellikle yedikleri ikinci golün gereksiz yere geldiğini ifade eden Stoilov, "Penaltı dışında yediğimiz gol çok çocukçaydı. Bunu yemememiz gerekiyordu" dedi.

Deplasman Performansı Üzerine

Göztepe'nin deplasman performansı hakkında yorumda bulunan teknik direktör, "Eğer deplasmanda net fırsatları değerlendiremezseniz istediklerinizi alamazsınız. Biz yine çalışmaya devam edeceğiz. Sonuçlardan tedirgin değilim, ama özellikle deplasmanda daha fazla iyi olmamız lazım" şeklinde sözlerini tamamladı.

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