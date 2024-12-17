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Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'dan Taraftar Çağrısı

Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Bucaspor ve Çaykur Rizespor maçları için taraftar desteği istedi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 17:01
Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'dan Taraftar Çağrısı

Bucaspor ve Çaykur Rizespor Maçları İçin Kritik Duyuru

Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Türkiye Kupası'nda Bucaspor 1928 ile Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçları için taraftarlarını destek vermeye davet etti.

Stoilov, kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, iki karşılaşmanın önemine vurgu yaptı. İlk olarak Bucaspor 1928 ile oynayacakları kupa mücadelesinin ardından, Çaykur Rizespor ile kendi evlerinde, stadyumda gerçekleştirecekleri zorlu lig maçının kritik olduğunu belirtti.

Stoilov, şu ifadeleri kullandı: "Bazı oyuncularımızın sakatlıkları nedeniyle zor bir dönemden geçtiğimizin farkındayım. Ancak biliyorum ki bir arada olduğumuzda ve stadımızdaki o eşsiz desteğinizi arkamızda hissettiğimizde, bu haftayı başarıyla tamamlayabiliriz. Oyuncularımız ve takım, özellikle kendi sahamızdaki bu önemli maçta galibiyet için ellerinden gelenin fazlasını yapacak. Bu mücadelede sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Hep birlikte başaracağız."

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