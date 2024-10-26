Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: "Galibiyetin Tadını Çıkarıyoruz"

Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Teknik direktör Stoilov, galibiyetin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 22:30
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 22:30
Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: "Galibiyetin Tadını Çıkarıyoruz"

Göztepe'nin Başarılı Performansı

Trendyol Süper Lig'de Göztepe, Trabzonspor’u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası Göztepe’nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, takımının sahada gösterdiği performansı övgüyle değerlendirdi.

Stoilov'un Açıklamaları

Teknik direktör Stoilov, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Enerjimiz ve sahadaki duruşumuz kesinlikle üst seviyedeydi. İstediğimiz dinamik futbolu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum" sözlerini kullandı. Göztepe taraftarlarının desteklerinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Stoilov, "Taraftarlarımız bizimle bütünleşerek bizlere muhteşem bir destek verdiler, bu galibiyeti hak ettiler" şeklinde konuştu.

Oyuncuları sahada az sayıda kalmalarına rağmen motivasyonlarını kaybetmediklerini vurgulayan Stoilov, "Sanki sahada 12 kişi gibiydik, bu da taraftarların desteği sayesinde oldu" ifadelerini kullandı.

Hakem Kararları ve Takım Durumu

Müsabakanın hakeminin verdiği bazı kararlara da değinen Stoilov, özellikle iptal edilen gollerin oyuncular üzerinde etkisi olabileceğini söyledi. Ayrıca, sakatlıklar nedeniyle yaşanan eksikliklere rağmen takımdaki mücadele ruhunun önemine dikkat çekti.

"Bu rotasyonları yaparak eksik bölgeleri beslemeliyiz, ancak en büyük sıkıntımız şu an forvet hattında yaşanıyor" diyerek, sakat oyuncular hakkında bilgi verdi.

Gelecek Hedefler

Son olarak, Stoilov, bu galibiyetin ardından Gaziantep FK maçına odaklanmaları gerektiğini vurgulayarak, "Bazen önemli galibiyetlerden sonra rehavete kapılabilirler, bu durumu yaşamamalıyız" dedi.

Isaac Solet’in potansiyeli hakkında olumlu görüşler belirten Stoilov, genç oyuncunun geliştirmesi gereken yönleri olduğunu da ekledi.

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