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Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: Genç Oyuncularla Gelişime Devam Ediyoruz

Göztepe’nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Galatasaray'a karşı 2-1 kaybettikleri maç sonrası genç oyunculara odaklandıklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 22:21
Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: Genç Oyuncularla Gelişime Devam Ediyoruz

Stanimir Stoilov'dan Maç Sonrası Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşmanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

"Kendi Futbol Tarzımızı Sahaya Yansıttık"

Stoilov, güzel bir maç oynandığını vurgulayarak, "İki takım da sert oynadı ve oynamaya çalıştı. Maalesef yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Galatasaray, ilk yarıda daha iyi oynadı. Biz de ikinci yarıda iyi bir performans sergiledik. Kendi futbol tarzımızı sahaya yansıtmak bizim için önemliydi. Bunu başarabildiğimiz için mutluyum. Ancak daha çok çalışmamız gerekiyor. Kendimizi geliştirmeye devam etmeliyiz. Biz genç bir takımız ve her antrenmanda gelişmek için elimizden geleni yapmalıyız," dedi.

"Genç Oyuncularla Gelişiyoruz"

Genç oyuncularla çalışmak istediklerini ifade eden Stoilov, "Kulüp olarak hedefimiz, genç ve iyi oyuncular bulmak. Genç oyuncularla çalışarak onların daha iyi hale gelmesini istiyoruz. Maç öncesi öndeki oyuncularımızda bazı sıkıntılar vardı. Hücum hattında yalnızca Romulo hazırdı. Juan sadece birkaç antrenmana katılabildi. Matsuki ise asıl pozisyonu santrfor değil. Bu durum, maç planlarımızı etkiledi. Ama amacımız, genç oyuncuları geliştirmek ve onları iyi birer insan yapmak. Bazen genç oyuncular öz güvenini kaybedebilir, fakat biz bu konuda çok istekliyiz," şeklinde konuştu.

Hakemler Üzerine Düşünceler

Hakemler hakkında konuşmak istemediğini belirten Stoilov, "Takımda çözmem gereken yeterince sorun var. Başkanlar ve kulüpler de hakemlerle ilgili konuşmamalı. Hakemlerin gelişmesi için sağlıklı bir ortam sağlanmalı ve kendilerini sürekli geliştirmeliler. Türk futbolunda herkesin sahaya odaklanması gerekiyor," dedi.

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