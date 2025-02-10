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Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'İlk yarıda gol bulabilirdik'

Göztepe, Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör Stoilov, ilk yarıda daha iyi oynadıklarını ancak gol atamadıklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 00:17
Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'İlk yarıda gol bulabilirdik'

Bodrum FK-Göztepe Maçının Ardından Stoilov Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçta, deplasmanda Sipay Bodrum FK ile 0-0 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, ilk yarıda daha iyi olmalarına rağmen gol atamadıklarını ifade etti.

Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, sahada mücadeleci bir oyun sergilediklerini belirtti. Stoilov, "Takımım kesinlikle organizasyon ve dinamizm anlamında sahada her şeyini verdi ki bu benim için gerçekten çok önemliydi. Maç öncesi takıma, 'Evet eksiklerimiz var, hücum hattında santrforlarımızın hepsi eksik ama buradan en az minimum 0-0'lık bir sonuçla ayrılmalıyız' dedim. Bugün gerçekten bu yaşandı." dedi.

Oyuncularının farklı pozisyonlarda oynadıklarını vurgulayan Stoilov, "Göztepe ailesi olarak gerçekten çok güçlü bir aileyiz. Beraber olduğumuz zaman her türlü zorlu sürecin üstesinden gelebileceğimiz gibi, şimdi de birkaç hafta içinde sakatlıktan dönen oyuncularımızla birlikte çok güçlü bir şekilde geri döneceğimize inanıyorum. İlk yarıda daha iyiydik, gol bulabilirdik ama maalesef bunu gerçekleştiremedik." diye konuştu.

Stoilov, transfer konusunda ise, "Transfer yapacak zamanımızın kaldığına inanmıyorum. Çünkü Göztepe seviyesinde oynayabilecek oyuncular gerçekten şu anda çok pahalı. Elimizdeki oyuncularla en iyisini vermeye çalışacağız. Bugün de gördüğünüz gibi farklı pozisyonlarda oynamalarına rağmen oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini verdiler. Bu bizim için gerçekten çok önemli ama futbolda her şey bütçeye bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sipay Bodrum FK ile Göztepe Bodrum İlçe Stadyumu’nda...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sipay Bodrum FK ile Göztepe Bodrum İlçe Stadyumu’nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sipay Bodrum FK ile Göztepe Bodrum İlçe Stadyumu’nda...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sipay Bodrum FK ile Göztepe Bodrum İlçe Stadyumu’nda karşılaştı.

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