Göztepe - Trabzonspor maçında VAR Cihan Aydın

Trendyol Süper Lig 15. haftasında Göztepe ile Trabzonspor'un maçında VAR olarak Cihan Aydın görev yapacak; maç bugün 20.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 12:37
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanacak karşılaşmada Cihan Aydın Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak.

Maç Detayları

Müsabaka, Göztepe ile Trabzonspor arasında bugün saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Hakem Kadrosu

Müsabakada başhakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ömer Tolga Güldibi.

VAR koltuğunda Cihan Aydın görev yapacak; Aydın'ın AVAR'ı ise Mehmet Kısal olacak.

