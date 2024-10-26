Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 ile Geçti

Göztepe, Trabzonspor'u Yendi

Göztepe, 10 kişi tamamladığı mücadelede Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan bu önemli maçta Göztepe, evinde 5. maçında 4. galibiyetine ulaşarak namağlup unvanını korudu.

Müsabakanın Akışı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasına, her iki takım 12 puanla girdi. İki takım da sahada etkili bir performans sergilerken, Göztepe 60. dakikada Isaac Solet'in golüyle öne geçti. Ancak, Trabzonspor'un Simon Banza tarafından 64. dakikada penaltıdan bulduğu golle eşitliği sağladı. Sonrasında, 90+2. dakikada yeniden sahneye çıkan David Tijanic, Göztepe'ye galibiyeti getiren ikinci golü kaydetti.

Kırmızı Kart İle Eksik Kaldı

Göztepe, karşılaşmanın ilk yarısında Anthony Dennis'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Bu, Göztepe'nin bu sezon yaşadığı ilk kırmızı kart oldu. Ayrıca, Göztepe Futbol Operasyonları Sorumlusu Ali Dönmez de hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı.

Trabzonspor'un İlk Yenilgisi

Bu sezonun geride kalan bölümünde sadece Göztepe maçına kadar mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, bu karşılaşma ile sezonun ilk yenilgisini aldı. Dış sahada galibiyet elde edemeyen Trabzonspor, bu maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak toplamda 4 puanda kaldı.

Özel Anlar ve Dikkat Çeken İstatistikler

Maç öncesinde, her iki takım futbolcuları ve hakemler, sahaya "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı pankartla çıktı. Trabzonsporlu oyuncular ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı formalarla sahada yer aldı. Ayrıca, Banza bu sezon 4. golünü kaydederek, Trabzonspor'un son 6 golünden 4'üne katkıda bulundu.