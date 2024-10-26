DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.301.068,52 -0,23%

Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 ile Geçti

Göztepe, 10 kişi kaldığı maçta Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek namağlup unvanını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 21:23
Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 ile Geçti

Göztepe, Trabzonspor'u Yendi

Göztepe, 10 kişi tamamladığı mücadelede Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan bu önemli maçta Göztepe, evinde 5. maçında 4. galibiyetine ulaşarak namağlup unvanını korudu.

Müsabakanın Akışı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasına, her iki takım 12 puanla girdi. İki takım da sahada etkili bir performans sergilerken, Göztepe 60. dakikada Isaac Solet'in golüyle öne geçti. Ancak, Trabzonspor'un Simon Banza tarafından 64. dakikada penaltıdan bulduğu golle eşitliği sağladı. Sonrasında, 90+2. dakikada yeniden sahneye çıkan David Tijanic, Göztepe'ye galibiyeti getiren ikinci golü kaydetti.

Kırmızı Kart İle Eksik Kaldı

Göztepe, karşılaşmanın ilk yarısında Anthony Dennis'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Bu, Göztepe'nin bu sezon yaşadığı ilk kırmızı kart oldu. Ayrıca, Göztepe Futbol Operasyonları Sorumlusu Ali Dönmez de hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı.

Trabzonspor'un İlk Yenilgisi

Bu sezonun geride kalan bölümünde sadece Göztepe maçına kadar mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, bu karşılaşma ile sezonun ilk yenilgisini aldı. Dış sahada galibiyet elde edemeyen Trabzonspor, bu maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak toplamda 4 puanda kaldı.

Özel Anlar ve Dikkat Çeken İstatistikler

Maç öncesinde, her iki takım futbolcuları ve hakemler, sahaya "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı pankartla çıktı. Trabzonsporlu oyuncular ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı formalarla sahada yer aldı. Ayrıca, Banza bu sezon 4. golünü kaydederek, Trabzonspor'un son 6 golünden 4'üne katkıda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nesine 3. Lig 8. Hafta Maç Sonuçları
2
Real Madrid-Barcelona Süper Kupa Final maçını şifresiz veren kanallar listesi: 2024 Barça Real maçı canlı yayın nereden izlenir? Arda sahada!
3
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 9. Hafta Sonuçları
4
Çorum FK'nın Galibiyeti: Teknik Direktörlerin Açıklamaları
5
Genç Halterciler Avrupa Şampiyonası'nda Başarı Gösterdi
6
3. Lig'de Liderler Belli Oldu
7
6. Kaş Yarımadaton Yarışları Tamamlandı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek