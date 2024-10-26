Göztepe, Trabzonspor'u Son Dakikada Yendi

Futbol: Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu Bir Maç

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, Trabzonspor ile karşılaştı. Zorlu mücadelenin sonunda Göztepe, 10 kişi tamamladığı maçta Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Gelişimi

İlk yarıda takımlar arasındaki mücadele dengeli geçti. 46. dakikada Göztepe'nin Isaac Solet'i, ceza sahası dışından kaleyi yokladı fakat Trabzonspor kalecisi Uğurcan, topu kornere çeldi.

Maçın 60. dakikasında Göztepe öne geçti. Hızlı gelişen bir atakta Juan'ın ceza sahası içindeki ortası, savunmaya çarparak Isaac Solet'in kafa vuruşuyla filelere gitti ve skor 1-0 oldu.

Bir dakika sonra, Lundstram'ın şutunun devamında topun Bokele'ye çarpmasıyla hakem Cihan Aydın, penaltı kararı verdi. 64. dakikada, penaltıyı kullanan Banza, takımına eşitliği getirdi: 1-1.

Polemiğin Son Dakika Golü

81. dakikada Trabzonsporlu Umut Bozok'un kafa vuruşu, kalenin yanından dışarı gitti. 84. dakikada Göztepe'den Tijanic, ceza sahası dışından sert bir şut çekti fakat top direğe çarparak auta çıktı.

86. dakikada, Cham'ın serbest vuruşunda Banza'nın kafa vuruşunu kaleci Lis son anda kurtardı. Son anda gelen bu mücadeleler, maçı daha da heyecanlı hale getirdi.

Fakat, 90+2. dakikada Göztepe bir kez daha öne geçti. Göztepe kalesinin önündeki karambolden sonra Matsuki'nin pasıyla ceza sahasına giren Tijanic, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşma, Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi ve takım, önemli bir galibiyet alarak moral buldu.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe ile Trabzonspor, Gürsel Aksel Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzonspor oyuncusu Enis Bardhi (8) ile Göztepe oyuncusu Juan Santos Da Silva (11) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe ile Trabzonspor, Gürsel Aksel Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzonspor oyuncusu Enis Bardhi (8) ile Göztepe oyuncusu Juan Santos Da Silva (11) mücadele etti.