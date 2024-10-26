DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.301.068,52 -0,23%

Göztepe, Trabzonspor'u Son Dakikada Yendi

Trendyol Süper Lig'de Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 21:15
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 21:15
Göztepe, Trabzonspor'u Son Dakikada Yendi

Futbol: Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu Bir Maç

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, Trabzonspor ile karşılaştı. Zorlu mücadelenin sonunda Göztepe, 10 kişi tamamladığı maçta Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Gelişimi

İlk yarıda takımlar arasındaki mücadele dengeli geçti. 46. dakikada Göztepe'nin Isaac Solet'i, ceza sahası dışından kaleyi yokladı fakat Trabzonspor kalecisi Uğurcan, topu kornere çeldi.

Maçın 60. dakikasında Göztepe öne geçti. Hızlı gelişen bir atakta Juan'ın ceza sahası içindeki ortası, savunmaya çarparak Isaac Solet'in kafa vuruşuyla filelere gitti ve skor 1-0 oldu.

Bir dakika sonra, Lundstram'ın şutunun devamında topun Bokele'ye çarpmasıyla hakem Cihan Aydın, penaltı kararı verdi. 64. dakikada, penaltıyı kullanan Banza, takımına eşitliği getirdi: 1-1.

Polemiğin Son Dakika Golü

81. dakikada Trabzonsporlu Umut Bozok'un kafa vuruşu, kalenin yanından dışarı gitti. 84. dakikada Göztepe'den Tijanic, ceza sahası dışından sert bir şut çekti fakat top direğe çarparak auta çıktı.

86. dakikada, Cham'ın serbest vuruşunda Banza'nın kafa vuruşunu kaleci Lis son anda kurtardı. Son anda gelen bu mücadeleler, maçı daha da heyecanlı hale getirdi.

Fakat, 90+2. dakikada Göztepe bir kez daha öne geçti. Göztepe kalesinin önündeki karambolden sonra Matsuki'nin pasıyla ceza sahasına giren Tijanic, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşma, Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi ve takım, önemli bir galibiyet alarak moral buldu.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe ile Trabzonspor, Gürsel Aksel Stadı’nda karşılaştı....

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe ile Trabzonspor, Gürsel Aksel Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzonspor oyuncusu Enis Bardhi (8) ile Göztepe oyuncusu Juan Santos Da Silva (11) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe ile Trabzonspor, Gürsel Aksel Stadı’nda karşılaştı....

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe ile Trabzonspor, Gürsel Aksel Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzonspor oyuncusu Enis Bardhi (8) ile Göztepe oyuncusu Juan Santos Da Silva (11) mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nesine 3. Lig 8. Hafta Maç Sonuçları
2
Real Madrid-Barcelona Süper Kupa Final maçını şifresiz veren kanallar listesi: 2024 Barça Real maçı canlı yayın nereden izlenir? Arda sahada!
3
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 9. Hafta Sonuçları
4
Çorum FK'nın Galibiyeti: Teknik Direktörlerin Açıklamaları
5
Genç Halterciler Avrupa Şampiyonası'nda Başarı Gösterdi
6
3. Lig'de Liderler Belli Oldu
7
6. Kaş Yarımadaton Yarışları Tamamlandı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek