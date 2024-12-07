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Göztepe, Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'u 3-1 Yendi

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 18:11
Göztepe, Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'u 3-1 Yendi

Göztepe, Adana Demirspor'u Farkla Geçti

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yapılan karşılaşmada Göztepe, Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmanın 52. dakikasında, sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Taha'nın indirdiği topu kale çizgisi önündeki Juan filelere gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Ali Şansalan, kaleciye yapılan müdahalenin faul olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

59. dakikada Göztepe, üstünlüğü 3'e çıkardı. Paslaşmalarla rakip yarı sahada etkili olan Göztepe'de Djalma Silva'nın yaptığı ortada penaltı noktası yakınında Tijanic'in vuruşuyla meşin yuvarlak filelere gitti ve durum 3-0 oldu.

69. dakikada ceza sahası dışından Alioui'nin kaleye gönderdiği, kaleci Lis'in de müdahale ettiği top direğe çarparak kornere gitti.

Göztepe'de maçın başında 5. dakikada ilk sarı kartını gören Ogün Bayrak, 76. dakikada ikinci sarı kart ile kırmızı kartla cezalandırıldı.

88. dakikada Adana Demirspor, farkı 2'ye indirdi. Savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza sahasında sahip olan Aimbetov'un vuruşunda, top filelerle buluştu ve durum 3-1 oldu.

Sonuç olarak, Göztepe karşılaşmayı 3-1 galip tamamlayarak ligdeki mücadelesine devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Adana Demirspor, Gürsel Aksel Stadı'nda...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Adana Demirspor, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu uan Santos da Silva (11) ile Adana Demirspor oyuncusu Tolga Kalender (55) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Adana Demirspor, Gürsel Aksel Stadı'nda...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Adana Demirspor, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu uan Santos da Silva (11) ile Adana Demirspor oyuncusu Tolga Kalender (55) mücadele etti.

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