Göztepe, Trendyol Süper Lig'de Yenilgisiz Üç Takımdan Biri

Göztepe, ilk 5 haftada 2 galibiyet 3 beraberlik ile 9 puan topladı; Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte ligin yenilgisiz üç takımından biri oldu.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 11:07
MUSTAFA GÜNGÖR - Trendyol Süper Lig'in ilk 5 haftasında Göztepe, mağlubiyet görmeyen takımlar arasında yer aldı.

İzmir temsilcisinin performansı

Göztepe, ligdeki ilk 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 9 puan topladı. Deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile ayrılarak dış saha performansıyla dikkat çekti.

Sezonun açılış haftasında Çaykur Rizespor deplasmanından 3-0 galip dönen ekip, İzmir'de Fenerbahçe ile oynadığı maçı 0-0 berabere tamamladı. Deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Göztepe, ilk 3 haftada toplam 5 gol atıp kalesini gole kapattı.

4. haftada sahasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçından 1-1 beraberlikle ayrılan takım, deplasmanda Zecorner Kayserispor karşısında geriye düştüğü maçta 85. dakikada bulduğu golle 1 puan almayı başardı.

Sıralama ve istatistikler

Göztepe, topladığı 9 puanla ligde 4. sırada bulunuyor. Bu sezon kalesinde sadece 2 gol gören ekip, rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte ligde bu sezon kaybetmeyen üç takımdan biri konumunda.

Yeni transferlerin katkısı

Transfer sezonunu daha alternatifli bir kadroyla tamamlayan İzmir temsilcisi, Toulouse'a giden Emersonn Correia da Silva'nın yerine yeni bir isim almadı. Yeni transferlerden Godoi, Rhaldney, Arda Okan Kurtulan, Cherni, Olaitan ve Janderson kısa sürede forma yarışında öne çıktı.

Fatih Karagümrük maçında yeni transferler Olaitan ve Janderson'un golleri galibiyeti getirdi. Kayserispor maçında alınan 1 puanta ise yeni transferlerden Efkan Bekiroğlu'nun golü etkili oldu.

