Göztepe, TÜMOSAN Konyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Stoilov yönetiminde Göztepe, Trendyol Süper Lig 4. hafta öncesi ısınma, pas ve taktik çalışmalarıyla TÜMOSAN Konyaspor maçına hazırlandı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 23:35
Trendyol Süper Lig 4. hafta öncesi antrenman

Göztepe, Trendyol Süper Lig 4. haftasında oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde ısınma ile başladı. Takım daha sonra tempoyu artırmak amacıyla pas çalışması gerçekleştirdi.

Oyuncular, antrenmanın taktik bölümünde organizasyon ve pozisyon çalışmaları yaptı; antrenmanın ikinci bölümünde ise dar alanda oyun oynanarak mücadele ve kompakt dizilim üzerinde duruldu.

Sarı-kırmızılılar, 29 Ağustos Cuma günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

