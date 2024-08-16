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Göztepe ve EMOT Hastanesi'nden Sağlık Sponsörlüğü Anlaşması

Göztepe, EMOT Hastanesi ile sağlık sponsorluk anlaşması imzaladı. İş birliği her iki taraf için hayırlı olsun.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 19:31
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 19:31
Göztepe ve EMOT Hastanesi'nden Sağlık Sponsörlüğü Anlaşması

Göztepe ve EMOT Hastanesi’nden Güçlü Bir Ortaklık

Trendyol Süper Lig’in gözde takımlarından Göztepe, El, Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji (EMOT) Hastanesi ile önemli bir sağlık sponsorluk anlaşması imzaladı. İmza töreni, Göztepe'nin Gürsel Aksel Stadı’nda gerçekleştirildi.

İmza Törenine Önemli İsimler Katıldı

Göztepe’nin CEO’su Kerem Ertan ve EMOT Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sait Ada’nın bulunduğu törende, iki tarafın da iş birliğine dair olumlu görüşleri dikkat çekti.

Göztepe’nin Mesajı

Kerem Ertan, EMOT Hastanesi ile olan iş birliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye’nin öncü sağlık gruplarından EMOT Hastanesi’nin yanımızda olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğimizin uzun yıllar boyunca güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

EMOT Hastanesi'nden İyi Dilekler

Prof. Dr. Sait Ada ise, yaklaşık on yıldır Göztepe’ye sağlık sponsoru olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti ve sporculara sağlıklı ve başarılı bir sezon diledi. İş birliğinin Göztepe camiasına hayırlı olmasını umut ettiklerini sözlerine ekledi.

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