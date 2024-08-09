Göztepe ve Nesine'den Yeni Sponsorluk Anlaşması

Göztepe ve Nesine'den Sponsorluk Anlaşması

Trendyol Süper Lig'in köklü ekiplerinden Göztepe, Nesine ile önemli bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma gereği, Nesine'nin logosu, 2024-2025 sezonunda Göztepe'nin futbol A takımı formasının sağ kolunda yer alacak.

İmza Töreni

Göztepe Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Ertan ve Nesine Genel Müdür Yardımcısı Arda Uysal, anlaşmayı Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen bir törende imzaladı. Bu işbirliğinin Türk futboluna büyük katkı sağlayacağı beklentisi hakim.

Ertan’ın Açıklamaları

Törende konuşan Ertan, "Nesine'nin Türk futboluna sağladığı destekler son derece önemli. Bu anlaşmanın, Süper Lig'e çıktığımız bu sezonda bize büyük katkı sağlayacağına inanıyorum," dedi.

Nesine’nin Rolü

Nesine Genel Müdür Yardımcısı Uysal, Göztepe gibi köklü bir kulüple işbirliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu işbirliği, Nesine'nin marka değerinin artmasına ve Göztepe'nin Süper Lig'deki hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacaktır," ifadelerini kullandı.

Yeni Forma Hediyesi

Göztepe CEO’su Ertan, Uysal'a yeni sezon forması hediye etti. Bu jest, işbirliğinin başlangıcını anlamlı kılarken, iki kuruluş arasında karşılıklı bir güven inşa edildiğinin de bir göstergesi oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Nesine şirketi ile forma sağ kol sponsorluğu anlaşması imzaladı. Göztepe Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Ertan (sağda) ve Nesine Genel Müdür Yardımcısı Arda Uysal (solda), Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen törende anlaşmayı imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Nesine şirketi ile forma sağ kol sponsorluğu anlaşması imzaladı. Göztepe Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Ertan (sağda) ve Nesine Genel Müdür Yardımcısı Arda Uysal (solda), Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen törende anlaşmayı imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Nesine şirketi ile forma sağ kol sponsorluğu anlaşması imzaladı. Göztepe Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Ertan (sağda) ve Nesine Genel Müdür Yardımcısı Arda Uysal (solda), Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen törende anlaşmayı imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Nesine şirketi ile forma sağ kol sponsorluğu anlaşması imzaladı. Göztepe Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Ertan (sağda) ve Nesine Genel Müdür Yardımcısı Arda Uysal (solda), Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen törende anlaşmayı imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Nesine şirketi ile forma sağ kol sponsorluğu anlaşması imzaladı. Göztepe Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Ertan (sağda) ve Nesine Genel Müdür Yardımcısı Arda Uysal (solda), Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen törende anlaşmayı imzaladı.