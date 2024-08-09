Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Göztepe ve Nesine'den Yeni Sponsorluk Anlaşması

Göztepe, Nesine ile forma sağ kol sponsorluk anlaşması imzaladı. Her iki taraf da işbirliğinden memnun.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 14:41
Göztepe ve Nesine'den Yeni Sponsorluk Anlaşması

Göztepe ve Nesine'den Sponsorluk Anlaşması

Trendyol Süper Lig'in köklü ekiplerinden Göztepe, Nesine ile önemli bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma gereği, Nesine'nin logosu, 2024-2025 sezonunda Göztepe'nin futbol A takımı formasının sağ kolunda yer alacak.

İmza Töreni

Göztepe Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Ertan ve Nesine Genel Müdür Yardımcısı Arda Uysal, anlaşmayı Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen bir törende imzaladı. Bu işbirliğinin Türk futboluna büyük katkı sağlayacağı beklentisi hakim.

Ertan’ın Açıklamaları

Törende konuşan Ertan, "Nesine'nin Türk futboluna sağladığı destekler son derece önemli. Bu anlaşmanın, Süper Lig'e çıktığımız bu sezonda bize büyük katkı sağlayacağına inanıyorum," dedi.

Nesine’nin Rolü

Nesine Genel Müdür Yardımcısı Uysal, Göztepe gibi köklü bir kulüple işbirliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu işbirliği, Nesine'nin marka değerinin artmasına ve Göztepe'nin Süper Lig'deki hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacaktır," ifadelerini kullandı.

Yeni Forma Hediyesi

Göztepe CEO’su Ertan, Uysal'a yeni sezon forması hediye etti. Bu jest, işbirliğinin başlangıcını anlamlı kılarken, iki kuruluş arasında karşılıklı bir güven inşa edildiğinin de bir göstergesi oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Nesine şirketi ile forma sağ kol sponsorluğu anlaşması...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Nesine şirketi ile forma sağ kol sponsorluğu anlaşması imzaladı. Göztepe Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Ertan (sağda) ve Nesine Genel Müdür Yardımcısı Arda Uysal (solda), Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen törende anlaşmayı imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Nesine şirketi ile forma sağ kol sponsorluğu anlaşması...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Nesine şirketi ile forma sağ kol sponsorluğu anlaşması imzaladı. Göztepe Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Ertan (sağda) ve Nesine Genel Müdür Yardımcısı Arda Uysal (solda), Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen törende anlaşmayı imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Nesine şirketi ile forma sağ kol sponsorluğu anlaşması...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Nesine şirketi ile forma sağ kol sponsorluğu anlaşması imzaladı. Göztepe Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Ertan (sağda) ve Nesine Genel Müdür Yardımcısı Arda Uysal (solda), Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen törende anlaşmayı imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Nesine şirketi ile forma sağ kol sponsorluğu anlaşması...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Nesine şirketi ile forma sağ kol sponsorluğu anlaşması imzaladı. Göztepe Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Ertan (sağda) ve Nesine Genel Müdür Yardımcısı Arda Uysal (solda), Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen törende anlaşmayı imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Nesine şirketi ile forma sağ kol sponsorluğu anlaşması...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Nesine şirketi ile forma sağ kol sponsorluğu anlaşması imzaladı. Göztepe Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Ertan (sağda) ve Nesine Genel Müdür Yardımcısı Arda Uysal (solda), Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen törende anlaşmayı imzaladı.

İLGİLİ HABERLER

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

Bankkart'ınız varsa çok şanslısınız! Bankadan 1000 TL keş ödeme alacaksınız

10 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Cumartesi hızına kapılacak burçlar açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı

Bankkart'ınız varsa çok şanslısınız! Bankadan 1000 TL keş ödeme alacaksınız

10 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Cumartesi hızına kapılacak burçlar açıklandı

Bakanlık memur olmak isteyene kapısını açtı! Aday Meslek Memuru Alımı Başladı

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek