Göztepe ve TÜMOSAN Konyaspor Maçında İlk Yarısı 0-0 Tamamlandı

Göztepe vs TÜMOSAN Konyaspor: İlk Yarının Özeti

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Maçın ilk önemli pozisyonu, 12. dakikada yaşandı. Romulo'nun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Fofana, yaptığı vuruşla kaleciyi geçemedi ve topu uzaklaştırdı.

15. dakikada savunma oyuncularının toparlamak istediği topla buluşan Aleksic'in şutu yandan dışarı gitti. Devam eden dakikalarda, 27. dakikada hızlı gelişen bir atakta Kramer, rakip yarı sahada ilerledikten sonra ceza sahasına girip vurdu ancak kaleci Lis topu kornere çeldi.

31. dakikada sağ kanattan Tijanic tarafından kullanılan serbest vuruşta, savunmadan seken topu Heliton kafa vuruşuyla kaleye yönlendirdi fakat kaleci Slowik topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası, golsüz eşitlikle tamamlanırken, maç öncesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla sahaya "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" pankartıyla çıkıldı. Ayrıca, saygı duruşunda bulunuldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.