Göztepe'ye Karşı Beklenmedik Mağlubiyet: Şenol Güneş'in Değerlendirmesi

Trabzonspor'un Fiasco Maçı

Trendyol Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olan Trabzonspor, rakibine 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, bu mağlubiyeti "kötü bir mağlubiyet" ve "çok büyük bir hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi. Güneş, takımın istekli oyuna yanıt veremediğini ifade etti.

Rakip Karşısında Olumsuz Performans

Güneş, karşılaşmanın başında Göztepe'nin baskısına karşılık vermek için fazla top kaybı yaptıklarını vurgulayarak, "Rakip 10 kişi kaldı ama biz kaleye dahi gidemediğimiz için ciddi sıkıntılar yaşadık." dedi. İkinci yarıda üç değişiklik yaptıklarını ancak buna rağmen rakibin her pozisyonda tehlike yarattığını belirtti.

Yeni Bir Heyecan Gerekiyor

Takımın moralini yükseltmek için yeni bir heyecana ihtiyaç duyduklarını aktaran Güneş, bu süreçte daha dikkatli çalışmaları gerektiğine dikkat çekti. "Sorumluluktan kaçmak doğru değil. Bu durumu aşmak için birlikte çalışmalıyız," ifadelerini kullandı.

Gelecek İçin Alınacak Kararlar

Güneş, mevcut kadroya göre bazı kararlar almak durumunda olduklarını dile getirerek, "Hakikaten hem üzgünüm hem de kızgınım. İçinden çıkamadığım durumlar var. Bu çaresizliği aşmak için tekrar bir araya gelmeliyiz," dedi. Alınacak kararların başarıyı artırma amacı taşıyacağını belirtti.