Göztepe, Yeni Transferi Miroshi'yi Duyurdu

Göztepe, Miroshi ile Anlaştı
Trendyol Süper Lig temsilcisi Göztepe, Tanzanyalı savunma oyuncusu Novatus Miroshi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Yeni Transfer Hakkında Açıklama
Göztepe Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2002 doğumlu defans oyuncusu Novatus Dismas Miroshi ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. Novatus Miroshi'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." şeklinde ifadeler kullanıldı.
Miroshi'nin Kariyeri
Novatus Miroshi, Tanzanya A Milli Takımı'nda 22 kez forma giyerek uluslararası deneyim kazanmış bir futbolcudur. Göztepe, Miroshi'nin yetenekleriyle savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor.