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Göztepe, Yeni Transferi Miroshi'yi Duyurdu

Göztepe, Tanzanyalı defans oyuncusu Novatus Miroshi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 18:37
Göztepe, Yeni Transferi Miroshi'yi Duyurdu

Göztepe, Miroshi ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig temsilcisi Göztepe, Tanzanyalı savunma oyuncusu Novatus Miroshi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni Transfer Hakkında Açıklama

Göztepe Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2002 doğumlu defans oyuncusu Novatus Dismas Miroshi ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. Novatus Miroshi'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." şeklinde ifadeler kullanıldı.

Miroshi'nin Kariyeri

Novatus Miroshi, Tanzanya A Milli Takımı'nda 22 kez forma giyerek uluslararası deneyim kazanmış bir futbolcudur. Göztepe, Miroshi'nin yetenekleriyle savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor.

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