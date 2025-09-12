Göztepe, Zecorner Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Kulübün açıklamasına göre idman, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde başladı. Çalışma ısınma ile açıldı ve pas çalışması ile devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde takım dar alanda oyun oynarken, ikinci bölümde şut çalışması gerçekleştirildi.

Göztepe, 14 Eylül Pazar günü Kayserispor'un konuğu olacak.

