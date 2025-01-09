Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 1-0 Mağlup Etti

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında Erzurumspor'u 1-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:15
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 1-0 Mağlup Etti

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu Açılış Maçı

14 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Göztepe, deplasmanda Erzurumspor FK'ye konuk oldu. Karşılaşma sonucunda Göztepe, Erzurumspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 14. dakikasında, Erzurumspor FK'nın atağında Özgür'ün ceza sahası yayından yaptığı vuruşu kaleci Arda başarılı bir şekilde kurtardı. Ancak 21. dakikada Göztepe öne geçti. Ogün ile sağ kanatta paslaşarak ceza sahasına giren Victor Hugo, yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi ve böylece skoru 0-1 yaptı.

29. dakikada Göztepe, ikinci gol için fırsat yakaladı. Dennis, rakibinden kaptığı topla ceza alanına kadar girerek kaleci ile karşı karşıya kalmasına rağmen yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu auta gönderdi.

İkinci yarının 62. dakikasında Göztepe'den Ahmet Ildız, yakın mesafeden yaptığı vuruşla kaleci Göktuğ'un başarılı müdahalesiyle gole yaklaşamadı. 82. dakikada ise Erzurumspor FK'dan Mustafa Fettahoğlu, serbest vuruşta kaleci Arda Özçimen'i geçemeyerek topu kornere çeldi.

Maçın sonunda Göztepe, 1-0'lık sonuçla galibiyetini ilan etti ve Ziraat Türkiye Kupası'na iyi bir başlangıç yaptı.

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