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Grand Prix Antalya Bisiklet Yarışı Alanya'da Gerçekleşti

Pedalia Uluslararası Yol Bisiklet Yarış Serisi'nin ilk etabı olan Grand Prix Antalya, Alanya'da büyük bir katılımla yapıldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 16:52
Grand Prix Antalya Bisiklet Yarışı Alanya'da Gerçekleşti

Grand Prix Antalya: Bisiklet Heyecanı Alanya'da Yaşandı

Pedalia Uluslararası Yol Bisiklet Yarış Serisi'nin ilki, Grand Prix Antalya, Alanya'da gerçekleştirildi. Fraport TAV Antalya Havalimanı'nın ana sponsorluğunda düzenlenen bu önemli etkinlikte, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinden toplam 11 takım ve 77 sporcu yer aldı.

Yarışın Detayları

Alanya-Gazipaşa etabında 142 kilometre pedal çeviren sporcular, Milli Egemenlik Stadı önünde yarışı tamamladı. Yarışı kazanan sporcular ise şöyle sıralandı: Errenganu Cycling Takımı'ndan Hamdan Wan Abdul Rahman birinci, Konya Büyükşehir Belediyesi Kulübü'nden Ramazan Yılmaz ikinci ve CNC Cycling Takımı'ndan Emre Kaplan üçüncü oldu.

Ödül Töreni ve Anma

Yarışın sonunda sporculara madalyalarını Antalya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Pakalın ve Alanya Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Kural verdi. Ayrıca, şampiyon sporcunun ödülleri arasında, hayatını kaybeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar anısına verilen 'Mavi Mayo' ödülü de yer aldı.

Sıra Uluslararası Kleopatra Criteryum'da

Yarış serisi, yarın gerçekleşecek International Kleopatra Criteryum yarışı ile devam edecek. Pedalia Kurumsal İletişim Direktörü Okan Özkırmızı, düzenlediği basın toplantısında, sezonun ilk yarışına katılan 11 takımdan 77 sporcunun büyük bir mücadele içinde yer aldığını söyledi. Özkırmızı, sporcu sayısının ilerleyen yarışmalarda artarak devam edeceğinin altını çizdi.

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