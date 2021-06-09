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GS Başkanlık seçimi tarihi belli oldu mu, ne zaman, hangi gün? Galatasaray Başkanlık seçimi tarihi

Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanlık seçimleri için heyecan devam ediyor. Özellikle taraftarın en çok merak ettiği konu bu oldu. Başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak? Galatasaray başkan adaylarının kim olduğu belli oldu mu? En çok merak edilen soruların yanıtı burada!

09 Haziran 2021 Çarşamba 00:00
GS Başkanlık seçimi tarihi belli oldu mu, ne zaman, hangi gün? Galatasaray Başkanlık seçimi tarihi
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Galatasaray başkanlık seçimleri heyecanla beklenmeye devam ediyor. Taraftarın merakla beklediği seçim tarihi belli oldu. Adayların kimler olduğu çok konuşuluyor. Bizde siz değerli okuyucularımıza Galatasaray hakkında her şeyi haberimizde veriyoruz.

Varolan yönetimin 29 Mayıs olmasını iddia ettiği tarih iptal edilmesiyle kaosa neden olmuştu. Geçen aylarda 4 saat süren toplantının ardından tarihi netleşerek, başkan adayları belli oldu. 

12-19 Haziran tarihleri arasında yapılması beklenen seçim için Galatasaray Kulübü'nden açıklama geldi. 


12 Haziran Cumartesi saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak seçimin, yeterli sayı sağlanamazsa 19 Haziran aynı yer ve saate erteleneceği duyuruldu. 

Başkan adayları ise; Yiğit Şardan, İbrahim Özdemir, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk'tür. Işın Çelebi adaylıktan çekildiğini bildirdi. Şu anki başkan Mustafa Cengiz yapılacak seçimde aday olmayacağını duyurdu. 

Oy pusula renkleri ise şu isimlere aittir; Beyaz: Yiğit Şardan, Sarı: İbrahim Özdemir, Kırmızı: Burak Elmas, Yeşil: Eşref Hamamcıoğlu, Mor: Metin Öztürk

 


Son Güncelleme: 09.06.2021 00:00
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Ne ZamanGsBaşkanlıkSeçim Tarihi
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