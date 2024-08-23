Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Guardiola, İlkay Gündoğan'ın Dönüşünü Değerlendirdi

Pep Guardiola, İlkay Gündoğan'ın transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 16:07
Guardiola, İlkay Gündoğan'ın Dönüşünü Değerlendirdi

Guardiola'dan Gündoğan Açıklaması

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, yeni sezonda kadrolarına tekrar kattıkları İlkay Gündoğan için düşüncelerini basın toplantısında dile getirdi.

Gündoğan'ın Geri Dönüşü

Guardiola, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Ipswich Town ile oynanacak maç öncesinde yaptığı değerlendirmede, İlkay Gündoğan'ın geri dönüşünün kendileri için mutluluk verici olduğunu belirtti. İspanyol teknik adam, "İlkay buraya emekli olmak ya da sadece geçmişteki güzel anıları hatırlamak için gelmedi. Gelecekte de güzel anılar biriktirebilmek için birlikteyiz," şeklinde konuştu.

Transfer Süreci ve Oyuncunun Yetenekleri

Guardiola, İlkay'ın transferinin sürpriz bir şekilde gerçekleştiğini söyledi. "İlkay beni aradı ve geri dönme fırsatına sahip olup olmadığını sordu. Biz de hemen kabul ettik. Onun kalitesini biliyoruz; geçen sezon Barcelona’da harika bir performans sergiledi," dedi.

İlkay Gündoğan'ın oyun içinde çok yönlü bir oyuncu olduğuna dikkat çeken Guardiola, "Oynamak istediğimiz sistemde bize birçok alternatif sunuyor ve birkaç farklı rol için eşsiz bir uyum sağlıyor. Uluslararası izin alınması durumunda Ipswich Town karşısında forma giyeceğine inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Gündoğan'ın Kariyeri

İlkay Gündoğan, 2016-2023 yılları arasında Manchester City forması giydikten sonra, geçen sezon başında İspanyol kulübü Barcelona’ya transfer olmuştu.

İLGİLİ HABERLER

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!