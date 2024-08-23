Guardiola, İlkay Gündoğan'ın Dönüşünü Değerlendirdi

Guardiola'dan Gündoğan Açıklaması

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, yeni sezonda kadrolarına tekrar kattıkları İlkay Gündoğan için düşüncelerini basın toplantısında dile getirdi.

Gündoğan'ın Geri Dönüşü

Guardiola, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Ipswich Town ile oynanacak maç öncesinde yaptığı değerlendirmede, İlkay Gündoğan'ın geri dönüşünün kendileri için mutluluk verici olduğunu belirtti. İspanyol teknik adam, "İlkay buraya emekli olmak ya da sadece geçmişteki güzel anıları hatırlamak için gelmedi. Gelecekte de güzel anılar biriktirebilmek için birlikteyiz," şeklinde konuştu.

Transfer Süreci ve Oyuncunun Yetenekleri

Guardiola, İlkay'ın transferinin sürpriz bir şekilde gerçekleştiğini söyledi. "İlkay beni aradı ve geri dönme fırsatına sahip olup olmadığını sordu. Biz de hemen kabul ettik. Onun kalitesini biliyoruz; geçen sezon Barcelona’da harika bir performans sergiledi," dedi.

İlkay Gündoğan'ın oyun içinde çok yönlü bir oyuncu olduğuna dikkat çeken Guardiola, "Oynamak istediğimiz sistemde bize birçok alternatif sunuyor ve birkaç farklı rol için eşsiz bir uyum sağlıyor. Uluslararası izin alınması durumunda Ipswich Town karşısında forma giyeceğine inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Gündoğan'ın Kariyeri

İlkay Gündoğan, 2016-2023 yılları arasında Manchester City forması giydikten sonra, geçen sezon başında İspanyol kulübü Barcelona’ya transfer olmuştu.