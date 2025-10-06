Guidetti: VakıfBank 2025-26'ya güçlü kadroyla giriyor — Boskovic'e övgü

CEREN AYDINONAT - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, sarı-siyahlı takımın 2025-26 sezonuna kaliteli kadroyla giriş yapacağını söyledi.

Guidetti, VakıfBank Spor Sarayı'ndaki medya gününde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kanada Milli Takımı'ndaki deneyimini anlatan Guidetti, "Kanada'da güzel bir deneyim yaşadım. Avrupa'daki voleybolu zaten çok iyi biliyordum. Kuzey Amerika'yı bu açıdan bilmiyordum. Bu yüzden bu deneyimi yaşamak istedim ve keyifli geçti. Kanada çok genç takım. Yıldız oyuncuları yazı izinli geçirmek istedi. Bu yüzden birçok genç oyuncuyu geliştirme fırsatı yakaladık." dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı, VakıfBank'ta bu sezon oluşturulan kadrodan oldukça memnun olduğunu belirterek, "İyi bir kadro oluşturduk. Geçen seneye göre daha iyi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum ancak bu aynı sonuçları alacağımız ya da daha iyi olacağımız anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

Guidetti, sezonu "yeni bölüm" olarak nitelendirerek teknik ekibe ve takıma birçok yeni ismin katıldığını vurguladı. "Yeni bölüm" dediğini ancak "kitabın değişmediğini" belirtti ve VakıfBank'ın kültür, değer, güç ve inançlarının aynı kaldığını söyledi. Ayrıca altyapı takımlarından gelen 7 oyuncumuz olduğuna dikkat çekerek bunun "hiçbir takımda görmediğim çok önemli bir başarı" olduğunu aktardı.

Hedeflerini anlatırken, "Herkes VakıfBank'tan kupa kazanmak için savaşmasını bekler. Geçen sezondan bahsedecek olursam büyük beklentilerimiz yoktu ancak Sultanlar Ligi'nde şampiyon olduk ve Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü finale kaldık. Bu sene sahip olduğumuz oyunculardan dolayı takımdan beklentimiz biraz daha yüksek. Her alanda final oynamak için sahaya çıkacağız. Burada 'Baskı, hak ettiğimiz ayrıcalıktır' deriz. Üstümüzde çok baskı var, bunu biliyoruz ancak güçlü olduğumuz için bu baskıya sahibiz." dedi.

Boskovic değerlendirmesi

İtalyan çalıştırıcı, 2015-16 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit forması giyen ve bu sezon VakıfBank'a katılan deneyimli pasör çaprazı Tijana Boskovic ile çalışma şansı bulduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

53 yaşındaki Guidetti, Boskovic için, "Boskovic'i 10 başantrenöre sorsanız en az 5'i onun dünyadaki en iyi pasör çaprazı olduğunu söyleyecektir. Ben de bu beşlinin içindeyim. Sırbistan Milli Takımı'nda onunla çalışma şansını elde etmiştim. Bir sporcuya karşı oynadığınızda neler yapabileceğini görebiliyorsunuz. O oyuncuyu eğitme şansını elde ettiğinizde ise bunları nasıl yapabildiğini, bu kadar iyi olabilmek için ne kadar çaba sarf ettiğini anlayabiliyorsunuz. Bu yüzden Boskovic takımda olduğu için çok şanslı olduğumu hissediyorum. Çok profesyonel bir oyuncu ve çok çalışıyor. En iyisi olmak için çabalıyor." değerlendirmesini yaptı.

Guidetti, sarı-siyahlı kulüpteki 18. sezonunu geçireceğini hatırlatarak kulübe teşekkür etti ve "Benimle 18 sene boyunca çalışacak kadar sabırlılar. Benimle 10-12 yıldır çalışan oyuncular var. Teknik ekipten Sabri ve Fatih ile 18 yıldır çalışıyoruz. Eşimle evliliğimden bile daha uzun bir süre. Bu muhteşem bir şey. İyi olan şey şu ki hala başarı için açız. Biz sadece birlikte olan değil bir şeyler inşa etmeyi ve kazanmayı bilen bir aileyiz. Bu güzel takıma daha fazla kupa kazandırmak için çalışacağız." diye konuştu.