Gülpınar’dan Süper Kupa Çağrısı: Şanlıurfa Final İçin Hazır

Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, Dursun Özbek’in önerisine destek vererek Turkcell Süper Kupa finalinin Şanlıurfa’da oynanması talebini Türkiye Futbol Federasyonu’na iletti.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:57
Gülpınar’dan tam destek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in 'Süper Kupa Şanlıurfa’da oynansın' önerisine tam destek verdi. Gülpınar, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle temasa geçerek finalin Şanlıurfa’da oynanması gerektiğini ve kentin bu organizasyona hazır olduğunu iletti.

Karar ve çağrı

Federasyon, Turkcell Süper Kupa finalinin 10 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadında oynanmasına karar vermişti. Bu kararın ardından gelen Şanlıurfa çağrısı, bölgedeki heyecanı artırdı. Başkan Gülpınar, organizasyonun Şanlıurfa’ya taşınması yönündeki talebini yineleyerek, sporun coşkusunu ülkenin dört bir yanına yayma çağrısında bulundu.

Şanlıurfa'nın güçlü yanları

Gülpınar, Şanlıurfa’yı tanımlarken kentin genç nüfusu ve zengin tarihi mirasına vurgu yaptı. Göbeklitepeden Balıklıgöle, Harrandan Halfetiye uzanan turistik değerlerin, Süper Kupa gibi ulusal bir organizasyona farklı bir anlam katacağını belirtti. Ayrıca şehirde son yıllarda geliştirilen konaklama olanakları ve güçlendirilen altyapının maç organizasyonlarını karşılayacak kapasitede olduğunu söyledi.

TFF Başkanı'na çağrı

Başkan Gülpınar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğluna doğrudan çağrıda bulunarak Turkcell Süper Kupa finalinin Şanlıurfa’da oynanmasını talep etti. Gülpınar, genç nüfusun ve taraftar coşkusunun maça unutulmaz bir atmosfer kazandıracağını vurguladı.

Geçmişteki anı hatırlatıldı

Haberde ayrıca, 2023 yılında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa’da oynanan Süper Kupa karşılaşmasının, Fenerbahçe’nin 2. dakikada sahadan çekilmesi üzerine hakem Volkan Bayarslan tarafından tatil edildiği anımsatıldı. O dönemde her iki kulübün yöneticilerinin de bir sonraki Süper Kupa’nın Şanlıurfa’da oynanması yönündeki açıklamaları şehre destek vermişti.

Şanlıurfa, tarihi ve misafirperverliğiyle Türk futbolunun bu büyük şölenine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineliyor.

