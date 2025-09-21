Gumball 3000 Edirne'de: Selimiye Meydanı'nda Lüks ve Spor Araçlar Sergilendi

Gumball 3000 Rallisi Selimiye Meydanı'nda İlgi Odağı Oldu

Edirne Selimiye Meydanı, dünyanın prestijli otomobil etkinliklerinden Gumball 3000 Rallisi kapsamında gelen lüks ve spor araçlara ev sahipliği yaptı. İstanbul'daki Sultanahmet Meydanı'ndan start alan konvoy, Türkiye'den ayrılmadan önce Edirne'de mola verdi ve araçlar burada sergilendi.

Ralli Rotası ve Araç Sayısı

Organizasyona katılan araçlar arasında dikkat çekici modellerin bir bölümü Selimiye Meydanında tura çıktı. Yetkililer, rallide toplam 138 araç bulunduğunu, bu araçların Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçerek İbiza'ya kadar devam edeceğini bildirdi.

Edirne'de Tanıtım Fırsatı

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, etkinliğe ilişkin olarak, "Dünyaca ünlü bir etkinliğin Edirne'den geçmesinin önemli olduğunu" belirtti. Soytürk, "Gençlerin özellikle büyük teveccühü var. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bu araçlarla birlikte Edirne ve Selimiye'yi tanıtma fırsatı bulduk." dedi.

Sürücüler ve Vatandaşların Görüşleri

Araç sürücülerinden Can Eyilik, rallinin Türkiye etabında otomobil sürmenin keyfini yaşadığını ifade ederek organizasyonun prestijine dikkat çekti. Eyilik, "Çok prestijli bir organizasyon. 5000 kilometreye yakın araç sürecekler. Çok keyifli bir ralli." diye konuştu. Vatandaşlardan Arda Demirer ise araçları çok etkileyici bulduğunu söyledi; ziyaretçiler oluşan renkli görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

Rallinin Özellikleri ve Güzergahı

1999 yılından bu yana düzenlenen Gumball 3000 Rallisi, hızdan çok yaşam tarzı, kültür ve uluslararası etkileşimi öne çıkarıyor. Etkinlik kapsamında katılımcılar İstanbul'un ardından Bükreş, Belgrad ve Floransa'da duraklayacak; ralli İspanya'nın İbiza Adası'nda sona erecek. Organizasyon bu yıl 26. kez gerçekleştiriliyor.

