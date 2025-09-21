Gumball 3000 Edirne'de: Selimiye Meydanı'nda Lüks ve Spor Araçlar Sergilendi

Gumball 3000 Rallisi'ne katılan 138 lüks ve spor araç, İstanbul'dan sonra Edirne Selimiye Meydanı'nda sergilendi; ralli İbiza'da sona erecek.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 17:13
Gumball 3000 Edirne'de: Selimiye Meydanı'nda Lüks ve Spor Araçlar Sergilendi

Gumball 3000 Rallisi Selimiye Meydanı'nda İlgi Odağı Oldu

Edirne Selimiye Meydanı, dünyanın prestijli otomobil etkinliklerinden Gumball 3000 Rallisi kapsamında gelen lüks ve spor araçlara ev sahipliği yaptı. İstanbul'daki Sultanahmet Meydanı'ndan start alan konvoy, Türkiye'den ayrılmadan önce Edirne'de mola verdi ve araçlar burada sergilendi.

Ralli Rotası ve Araç Sayısı

Organizasyona katılan araçlar arasında dikkat çekici modellerin bir bölümü Selimiye Meydanında tura çıktı. Yetkililer, rallide toplam 138 araç bulunduğunu, bu araçların Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçerek İbiza'ya kadar devam edeceğini bildirdi.

Edirne'de Tanıtım Fırsatı

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, etkinliğe ilişkin olarak, "Dünyaca ünlü bir etkinliğin Edirne'den geçmesinin önemli olduğunu" belirtti. Soytürk, "Gençlerin özellikle büyük teveccühü var. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bu araçlarla birlikte Edirne ve Selimiye'yi tanıtma fırsatı bulduk." dedi.

Sürücüler ve Vatandaşların Görüşleri

Araç sürücülerinden Can Eyilik, rallinin Türkiye etabında otomobil sürmenin keyfini yaşadığını ifade ederek organizasyonun prestijine dikkat çekti. Eyilik, "Çok prestijli bir organizasyon. 5000 kilometreye yakın araç sürecekler. Çok keyifli bir ralli." diye konuştu. Vatandaşlardan Arda Demirer ise araçları çok etkileyici bulduğunu söyledi; ziyaretçiler oluşan renkli görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

Rallinin Özellikleri ve Güzergahı

1999 yılından bu yana düzenlenen Gumball 3000 Rallisi, hızdan çok yaşam tarzı, kültür ve uluslararası etkileşimi öne çıkarıyor. Etkinlik kapsamında katılımcılar İstanbul'un ardından Bükreş, Belgrad ve Floransa'da duraklayacak; ralli İspanya'nın İbiza Adası'nda sona erecek. Organizasyon bu yıl 26. kez gerçekleştiriliyor.

Edirne Selimiye Meydanı’nda, dünyanın en prestijli otomobil rallilerinden biri olan Gumball 3000...

Edirne Selimiye Meydanı’nda, dünyanın en prestijli otomobil rallilerinden biri olan Gumball 3000 Rallisi kapsamında lüks ve spor araçlar sergilendi. Otomobil meraklıları araçlara yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar ise oluşan renkli görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

Edirne Selimiye Meydanı’nda, dünyanın en prestijli otomobil rallilerinden biri olan Gumball 3000...

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir 1-0 Corendon Alanyaspor (İlk Yarı)
2
Para tekvandocu Muhammed Aspala'nın hedefi: Dünya şampiyonluğu
3
Gumball 3000 Edirne'de: Selimiye Meydanı'nda Lüks ve Spor Araçlar Sergilendi
4
Max Verstappen Azerbaycan Grand Prix'sini Kazandı
5
Trabzonspor, Fatih Karagümrük Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
6
Özbelsan Sivasspor, Adana Demirspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
7
13. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'nu Kiplagat ve Kimeli Kazandı

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü