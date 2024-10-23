Gümüldürspor, Plaj Futbolu Şampiyonu Oldu

Gümüldürspor'un Zafarı
Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Plaj Futbol Ligi Finalleri'nde, Gümüldürspor büyük bir başarıya imza attı. Son maçı kazanan takım, Manavgat Belediyespor'u 2-1 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.
Maçın Detayları
Finaller, Milli Egemenlik Stadı Plajı'nda oynandı. Gümüldürspor, şampiyonluğu elde etmenin yanı sıra turnuvada büyük bir performans sergiledi.
Diğer Ödüller
Turnuvanın üçüncülüğünü ise City Line Alanya Belediyesi Spor, Erciş Belediye Spor'u 12-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederek elde etti.
Ödül Töreni
Maçların sonunda düzenlenen ödül töreninde, Gümüldürspor'a kupa ve madalyaları verildi. Öne çıkan oyuncular ise şu şekilde ödüllendirildi:
- En Değerli Oyuncu: Serkan Banazlı (Gümüldürspor)
- En İyi Kaleci: Mehmet Aşlamacı (Manavgat Belediyespor)
- Gol Kralı: Boris Nikonorov (Manavgat Belediyespor)
- Fair Play Ödülü: Amid Nazarov (Gümüldürspor)