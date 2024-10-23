Gümüldürspor, Plaj Futbolu Şampiyonu Oldu

Gümüldürspor'un Zafarı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Plaj Futbol Ligi Finalleri'nde, Gümüldürspor büyük bir başarıya imza attı. Son maçı kazanan takım, Manavgat Belediyespor'u 2-1 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Maçın Detayları

Finaller, Milli Egemenlik Stadı Plajı'nda oynandı. Gümüldürspor, şampiyonluğu elde etmenin yanı sıra turnuvada büyük bir performans sergiledi.

Diğer Ödüller

Turnuvanın üçüncülüğünü ise City Line Alanya Belediyesi Spor, Erciş Belediye Spor'u 12-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederek elde etti.

Ödül Töreni

Maçların sonunda düzenlenen ödül töreninde, Gümüldürspor'a kupa ve madalyaları verildi. Öne çıkan oyuncular ise şu şekilde ödüllendirildi: