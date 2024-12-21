Gümüşhane'de Okul Sporları Gençler Judo Grup Müsabakaları Başladı

Gümüşhane'de Judo Heyecanı

Gümüşhane, 12 ilden yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla Okul Sporları Gençler Judo Grup Müsabakaları'na ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen bu önemli etkinlik, Aydın Doğan Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Organizasyonun Detayları

İl Gençlik ve Spor Müdürü Mücahit Atalay, Gümüşhane'nin bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Atalay, müsabakaların iki gün boyunca centilmenlik çerçevesinde devam edeceğini, organizasyonun en iyi şekilde tamamlanarak, kentimizin spor şehri olduğunu bir kez daha kanıtlayacaklarını vurguladı.

Genç Sporcuların Hedefi

Judoya 3 yıl önce adım atan Gümüşhaneli sporcu Fatma Zehra Koç, hedefinin Türkiye finallerine katılmak olduğunu ifade etti. Genç sporcular, zorlu müsabakalarda performanslarını sergileyerek başarıya ulaşmayı amaçlıyor.

Müsabakaların yarın sona ereceği belirtiliyor ve sporcuların gösterdiği azim, izleyiciler üzerinde büyük bir etki bırakıyor.

Gümüşhane'de 12 ilden yaklaşık 200 sporcunun katıldığı Okul Sporları Gençler Judo Grup Müsabakaları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığının 2024 yılı faaliyet programı kapsamında organize edilen müsabakalar, Aydın Doğan Spor Salon'unda gerçekleştiriliyor.

Gümüşhane'de 12 ilden yaklaşık 200 sporcunun katıldığı Okul Sporları Gençler Judo Grup Müsabakaları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığının 2024 yılı faaliyet programı kapsamında organize edilen müsabakalar, Aydın Doğan Spor Salon'unda gerçekleştiriliyor.