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Günay Güvenç: "Avrupa'da Hedefimiz Her Maçı Kazanmak"

Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, PAOK galibiyetinin ardından Avrupa Ligi hedeflerini ve takım ruhunu aktardı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 01:32
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 01:32
Günay Güvenç: "Avrupa'da Hedefimiz Her Maçı Kazanmak"

Günay Güvenç: "Avrupa'da Hedefimiz Her Maçı Kazanmak"

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunan ekibi PAOK'u 3-1 yenerek güzel bir başlangıç yapan Galatasaray'da, tecrübeli kaleci Günay Güvenç, hedeflerinin tüm maçları kazanmak olduğunu ifade etti.

Muslera Gerçeği

Maç sonrası RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Günay, "Oynamak istiyorum ama Muslera gerçeği var. Bu konu tartışmaya kapalı. Hocamız ne zaman şans verirse ben hazırım" dedi. Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmenin önemini vurgulayan kaleci, "Her maçımızı kazanmayı amaçlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Dinamik Rakipler

Günay, "Avrupa Ligi'nde çok dinamik takımlar var. Bize karşı geçiş oyununu deneyecekler. 7 zor maç oynayacağız, ama her maçı ayrı düşünmek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Tecrübe Paylaşımı

Günay, Türk takımı ile olan 11 yıllık tecrübesini paylaşarak genç oyunculara yardımcı olmayı ve takım ruhunu artırmayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, "Kerem Aktürkoğlu'nun gitmesi kötü oldu ama onun da hayali vardı. Genç oyunculara destek vermek, benim diğer görevlerim arasında," dedi.

Odak ve Motivasyon

PAOK maçının ardından, takımın psikolojik durumunun iyi olduğunu da aktaran kaleci, Çaykur Rizespor maçı öncesi olumsuz bir atmosfer yaşamadıklarını kaydetti. "Takım ruhu çok iyi durumda. Fenerbahçe galibiyetinin ardından odaklanmak zor ama bunu PAOK maçında başardık," şeklinde konuştu.

Gelişim ve Hedefler

Îki ayağını iyi kullanarak oyun kurma becerilerini geliştirdiklerini belirten Günay, "Hem ben hem de Muslera, kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu konuda hocamız da bize sürekli destek veriyor," diye ekledi.

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