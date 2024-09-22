Güneysu, Mihalıççık Belediyespor'u Yenerek Süper Lig'de Fark Yaratıyor

Erkekler Süper Lig Maç Raporu

Güneysu, Hentbol Erkekler Süper Lig'in dördüncü haftasında Mihalıççık Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Rize'nin ev sahipliği yaptığı bu mücadele, Güneysu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

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Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ekip, rakibi Mihalıççık Belediyespor'u 17-15'lik skorla geride bıraktı. İkinci yarıda da üstün performansını sürdüren Güneysu, maçı 32-29'luk skorla kazanmayı başardı.

Bu galibiyetle Güneysu, ligdeki pozisyonunu güçlendirdi ve önemli bir üç puan elde etti.