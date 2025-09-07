DOLAR
Gürcistan 3-0 Bulgaristan — 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan, sahasında Bulgaristan'ı 3-0 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 19:30
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 19:30
Maç Özeti

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan maçta Gürcistan, sahasında Bulgaristan3-0 mağlup etti.

Goller

Türkiye'nin de yer aldığı E Grubu'nda oynanan maçta, Gürcistan'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 44. dakikada Nika Gagnidze ve 65. dakikada Georges Mikautadze attı.

Grup Durumu

Gürcistan gruptaki ilk galibiyetini elde ederken, iki maçını da kaybeden Bulgaristan son sırada yer alıyor.

