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Gürcistan'da 17 Yaş Altı Eskrim Kılıç Circuit Turnuvası Sonuçlandı

Gürcistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Eskrim Kılıç Circuit Turnuvası sona erdi. Takım ve bireysel başarılar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 19:16
Gürcistan'da 17 Yaş Altı Eskrim Kılıç Circuit Turnuvası Sonuçlandı

Gürcistan'da 17 Yaş Altı Eskrim Kılıç Circuit Turnuvası Gerçekleşti

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Eskrim Kılıç Circuit Turnuvası başarıyla tamamlandı. Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, turnuvada büyük bir heyecan yaşandı.

Takım Müsabakalarında Başarılar

Turnuva boyunca mücadele eden milli takımımız, takım karşılaşmalarında dikkat çeken bir performans sergiledi. Yiğit Ayaz, Candeniz Berrak, Poyraz Kümük ve Arda Takka'dan oluşan Türkiye 1 takımı, turnuvayı zirvede tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu. Diğer yandan, Ali Barış Akpınar, Efe Barış, Sarp Bostanbaş ve Uluç Eke Güven'den oluşan Türkiye 2 takımı ise gümüş madalya kazanma başarısını gösterdi.

Kadınlar Kategorisinde Öne Çıkan İsimler

Kadınlar yıldız kılıç kategorisinde ise milli sporcumuz İrem Güner gümüş madalya alırken, Irmak Şenoğlu bronz madalya ile turnuvayı tamamladı.

Polonya'daki Başarılı Performans

Öte yandan, Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı Flöre Circuit Turnuvası'nda milli takımımız, Ahmed Turgut Anbarlılar, Roberto Mathias Cazzani, Arda Barış Demircan ve Güneş Ali Dilber ile mücadele ederek, ikinci sırayı elde etti ve gümüş madalya kazandı.

Bu başarılar, Türkiye’nin eskrimdeki potansiyelini ve genç sporcuların uluslararası alandaki yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

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