Gürcistan Milli Takımı Kocaeli'ye Geldi: Türkiye ile 14 Eylül'de Buluşacak

Gürcistan Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçı için Kocaeli'ye geldi. Türkiye-Gürcistan maçı 14 Eylül 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 20:22
Gürcistan Milli Takımı Kocaeli'ye Geldi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçında A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Gürcistan Milli Takımı, Kocaeli'ye ulaştı.

Geliş ve konaklama

Takım, İspanya'dan özel uçakla gelerek Cengiz Topel Havalimanı'na indi. Buradan Başiskele ilçesinde konaklayacağı otele geçti.

Maç bilgisi

Türkiye-Gürcistan karşılaşması, 14 Eylül Salı günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Gürcistan, Kocaeli'ye geldi.

