Gürcistan Milli Takımı Kocaeli'ye Geldi: Türkiye ile 14 Eylül'de Buluşacak

Gürcistan Milli Takımı Kocaeli'ye Geldi
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçında A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Gürcistan Milli Takımı, Kocaeli'ye ulaştı.
Geliş ve konaklama
Takım, İspanya'dan özel uçakla gelerek Cengiz Topel Havalimanı'na indi. Buradan Başiskele ilçesinde konaklayacağı otele geçti.
Maç bilgisi
Türkiye-Gürcistan karşılaşması, 14 Eylül Salı günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.
