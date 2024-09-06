Hakan Akkaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda İlk Başarı
Tekerlekli sandalye eskrim kategorisinde mücadele eden milli sporcu Hakan Akkaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda büyük bir başarı elde etti.
Çeyrek Finale Yükseliş
Hakan Akkaya, erkekler epe A kategorisi'nde çeyrek finale yükseldi. Grand Palais'te gerçekleştirilen eskrim müsabakalarında, son 16 turunda Polonya'dan Michal Nalewajek ile karşılaştı.
Önemli Maç Detayı
Hakan, rakibini 15-5'lik skorla yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek final mücadelesi, bugün TSİ 13.40'da İtalyan sporcu Matteo dei Rossi ile gerçekleşecektir.