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Hakan Akkaya Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Yarı Finalde Elendi

Hakan Akkaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarı finalde rakibine kaybederek bronz madalya için mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 17:09
Hakan Akkaya Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Yarı Finalde Elendi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Hakan Akkaya'nın Mücadelesi

Tekerlekli sandalye eskriminde Türkiye'yi temsil eden Hakan Akkaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda önemli bir mücadele verdi. Akkaya, erkekler flöre A kategorisinde yarı final aşamasında rakibi Matteo Betti ile karşılaştı.

Yarı Final Maçının Detayları

Grand Palais'te gerçekleşen eskrim müsabakalarında, Hakan Akkaya yarı finalde İtalyan rakibi Matteo Betti'ye 15-9’luk skorla kaybederek finale yükselemeyi başaramadı. Bu sonuçla birlikte milli sporcu, final şansını yitirmiş oldu.

Bronz Madalya Mücadelesi

Şimdi Hakan Akkaya'nın gözleri bronz madalya maçına çevrildi. Bu aşamada, İtalyan sporcu Emanuele Lambertini ile repesaj turunda karşı karşıya gelecek. Akkaya'nın bu maçta göstereceği performans, madalya mücadelesinin kaderini belirleyecek.

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