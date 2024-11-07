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Hakan Akkaya, Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda Altın Madalya Kazandı

Hakan Akkaya, İtalya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 21:31
Hakan Akkaya, Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda Altın Madalya Kazandı

Hakan Akkaya'dan Kapsamlı Başarı

İtalya'da bugün start alan Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda Türk sporcu Hakan Akkaya, flöre A kategorisinde büyük bir başarıya imza atarak altın madalya kazandı.

Yarışmanın Önceki Aşamaları

Akkaya, ilk olarak tablo-16 aşamasında Taylandlı Kitsada Pardee’yi 15-3'lük bir skorla geride bıraktı. Ardından çeyrek finalde Alman Julius Haupt’u 15-12, yarı finalde ise İtalyan Emanuele Lambertini’yi 15-12 ile mağlup ederek finale yükseldi.

Finaldeki Mücadele

Final karşılaşmasında Ukraynalı Andrii Demchuk ile karşılaşan Akkaya, rakibini 15-8'lik skorla geçerek turnuvayı altın madalya ile tamamladı. Bu sonuç, Akkaya'nın uluslararası arenada ulaştığı önemli bir zafer olarak kaydedildi.

İtalya'da bugün başlayan Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda milli sporcu Hakan Akkaya...

İtalya'da bugün başlayan Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda milli sporcu Hakan Akkaya, flöre A kategorisinde altın madalya kazandı.

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