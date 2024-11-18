Hakan Çalhanoğlu: 'A Milli Takım A Ligi'ni Hak Ediyor!'

A Milli Takım, Karadağ ile Zorlu Bir Maç İçin Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, yarın Karadağ ile oynayacakları UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçı öncesinde umut dolu açıklamalarda bulundu. Sakarlığı nedeniyle maça çıkamayacağını belirten Hakan, takımının A Ligi'ne yükseleceğine inandığını ifade etti.

Sakatlığına Rağmen Takımın Yanında

Hakan Çalhanoğlu, Galler maçında sakatlandığını ve bu sebeple yarın sahada olamayacağını ama tedavisinin devam ettiğini söyledi. “Takımı yalnız bırakmamak için burada kalmayı tercih ettim.” şeklinde konuşan Hakan, sakatlığının ciddi olmadığını ve Cumartesi günü ligde Verona’ya karşı tekrar sahalara dönmeyi umduğunu belirtti.

Maç Öncesi İyi Düşünceler

Galler maçında takımlarının iyi oynadığını fakat galibiyeti elde edemediklerini aktaran Hakan, “Önemli olan kazanmaktı ama daha önemlisi kaybetmemekti. Hala lideriz.” dedi. Takım arkadaşlarına gereken desteği sağlayacağını vurgulayan kaptan, “Umarım yarın galibiyetle döneriz.” ifadelerini kullandı.

Milli Takımın Gelişimi

Hakan, milli takımın geldiği seviyeyi değerlendirdiğinde, “11 yıllık milli takım kariyerim var. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Avrupa Şampiyonası’ndan sonra takımın birlikteliğinin öneminden bahsederek, bu süreçte birbirlerine sahip çıkarak başarılarına devam ettiklerini dile getirdi.

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