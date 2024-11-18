DOLAR
34,61 -0,53%
EURO
36,7 -1,2%
ALTIN
2.903,3 -2,32%
BITCOIN
3.128.362,01 -0,86%

Hakan Çalhanoğlu: 'A Milli Takım A Ligi'ni Hak Ediyor!'

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Karadağ maçı öncesinde umut dolu açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 20:58
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 20:58
Hakan Çalhanoğlu: 'A Milli Takım A Ligi'ni Hak Ediyor!'

A Milli Takım, Karadağ ile Zorlu Bir Maç İçin Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, yarın Karadağ ile oynayacakları UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçı öncesinde umut dolu açıklamalarda bulundu. Sakarlığı nedeniyle maça çıkamayacağını belirten Hakan, takımının A Ligi'ne yükseleceğine inandığını ifade etti.

Sakatlığına Rağmen Takımın Yanında

Hakan Çalhanoğlu, Galler maçında sakatlandığını ve bu sebeple yarın sahada olamayacağını ama tedavisinin devam ettiğini söyledi. “Takımı yalnız bırakmamak için burada kalmayı tercih ettim.” şeklinde konuşan Hakan, sakatlığının ciddi olmadığını ve Cumartesi günü ligde Verona’ya karşı tekrar sahalara dönmeyi umduğunu belirtti.

Maç Öncesi İyi Düşünceler

Galler maçında takımlarının iyi oynadığını fakat galibiyeti elde edemediklerini aktaran Hakan, “Önemli olan kazanmaktı ama daha önemlisi kaybetmemekti. Hala lideriz.” dedi. Takım arkadaşlarına gereken desteği sağlayacağını vurgulayan kaptan, “Umarım yarın galibiyetle döneriz.” ifadelerini kullandı.

Milli Takımın Gelişimi

Hakan, milli takımın geldiği seviyeyi değerlendirdiğinde, “11 yıllık milli takım kariyerim var. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Avrupa Şampiyonası’ndan sonra takımın birlikteliğinin öneminden bahsederek, bu süreçte birbirlerine sahip çıkarak başarılarına devam ettiklerini dile getirdi.

Koç Montella'ya Destek

Kaptan, milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile olan ilişkilerinin kendileri için çok önemli olduğunu ve onun da oyunculara olan ilişkisini övdü. “Ona, 'Burada kalacaksın.' dedik”

Karadağ Maçına Saygı

Karadağ hakkında “Hiçbir takımı küçümsemiyoruz saygı duyuyoruz.” diyen Hakan, rakiplerinin güçlü bir takım olduğuna inanıyor. Özellikle Stevan Jovetic'in kalitesine dikkat çeken Hakan, yarınki maçın kolay olmayacağına inandığını vurguladı.

Başkan Savicevic ile Görüşme

Hakan, basın toplantısında Karadağ Futbol Federasyonu Başkanı Dejan Savicevic ile olan diyaloğundan bahsetti. Savicevic ile güzel bir sohbet gerçekleştirdiğini ifade eden Hakan, onun futbolculuk kariyerine olan saygısını dile getirdi. “Efsane bir oyuncu, onu görmek güzel.” diyerek bu özel anının önemini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ümit Milli Takım Sırbistan Maçına Hazır
2
Montella: 'A Ligi’ne çıkıp en iyi takımlarla mücadele etmek istiyoruz'
3
Karadağ, Türkiye Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
4
Hakan Çalhanoğlu: 'A Milli Takım A Ligi'ni Hak Ediyor!'
5
Trabzonspor, Adana Demirspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
6
Naim Süleymanoğlu Anıldı: Efsane Halterci’nin Vefatının 7. Yılı
7
Gaziantep FK, RAMS Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme