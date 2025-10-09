Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan karşısında A Milli ile 100. maçını hedefliyor

HİLMİ SEVER - Deneyimli futbolcu, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın Bulgaristan ile oynanacak mücadelede forma giymesi halinde A Milli Takım ile 100. maçına çıkacak.

Milli takım serüveni ve ilk maç

Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım formasını ilk kez 6 Eylül 2013'te, 19 yaşındayken Andorra ile Kayseri'de oynanan 2014 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında giydi. Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı ve Türkiye'nin 5-0 kazandığı maçta Hakan, 82. dakikada Gökhan Töre'nin yerine oyuna dahil oldu.

Geride kalan 12 yılda Hakan, ay-yıldızlı formayı 99 kez giydi; Bulgaristan maçıyla birlikte "dalya" demeye hazırlanıyor. Sahaya çıkması halinde Türk futbol tarihinde A Milli formayı 100 kez giyen 6. oyuncu unvanını elde edecek.

99 maçta 21 gol

İtalya Serie A ekibi Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım ile oynadığı 99 maçta 21 gol attı. İlk golünü 31 Mart 2015'te Lüksemburg ile oynanan ve Türkiye'nin 2-1 kazandığı özel maçta kaydetti. Son golü ise 23 Mart 2025'te, Ay-yıldızlı ekibin deplasmanda Macaristan'ı 3-0 yendiği UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş maçında geldi.

Hakan'ın milliler adına kaydettiği goller şu ülkelere: Çekya (3), Avusturya (2), Lüksemburg (2), Bulgaristan (2) ile Hırvatistan, İngiltere, Macaristan, İzlanda, Litvanya, Cebelitarık, Letonya, Hollanda, Sırbistan, Arnavutluk, İsveç ve Ukrayna.

Milli formayla Cenk Tosun ve Lefter Küçükandonyadis ile aynı gol sayısında bulunan Hakan, bir gol daha atarsa 22 gole sahip Tuncay Şanlı'yı yakalayarak A Milli Takım ile en çok gol atan 3. oyuncu unvanını elde edebilecek.

51 galibiyet, takım performansı

A Milli Takım, Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği 99 maçta 51 galibiyet elde etti. Bu karşılaşmalarda ayrıca 29 mağlubiyet ve 19 beraberlik kaydedildi.

Milli rekorlar ve sıralama

Hakan, Bulgaristan maçında forma giymesi halinde A Milli formayı en fazla giyen oyuncular sıralamasında Arda Turan'ı yakalamış olacak. 99 maça ulaşan Hakan'ın, 101 kez A Milli Takım formasını giyen Emre Belözoğlu'nu yakalaması için ise yalnızca 2 maç kaldı. Aynı şekilde 3. sırada bulunan Bülent Korkmaz'ı yakalaması da 2 maça bağlı. A Milli Takımda en fazla forma giyme rekoru ise 120 maç ile Rüştü Reçber'e ait.

Turnuva deneyimi: 2016, 2020 ve 2024

Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım formasıyla 2016, 2020 ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonaları'nda görev aldı. 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada Türkiye, İspanya, Hırvatistan ve Çekya ile aynı grupta yer aldı ve grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi. EURO 2020'de İtalya, Galler ve İsviçre ile mücadele eden milliler, gruptaki 3 maçını da kaybederek turnuvaya puansız veda etti. EURO 2024'te ise Türkiye, grup aşamasını 2. sırada tamamlayıp son 16 turunda Avusturya'yı eledi; çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvayı noktaladı.

Mevcut kadrodaki en çok forma giyen isim

Vincenzo Montella'nın açıkladığı Bulgaristan ve Gürcistan maçları kadrosunda Hakan Çalhanoğlu, 99 kez ile en fazla A Milli formayı giyen isim konumunda bulunuyor. Onu takip eden isimler ve forma sayıları şunlar:

Çağlar Söyüncü 58, Merih Demiral 57, Zeki Çelik 55, Kerem Aktürkoğlu 46, Orkun Kökçü 43, İrfan Can Kahveci 42, Mert Müldür 38, Mert Günok 37, Uğurcan Çakır 33, Barış Alper Yılmaz 29, İsmail Yüksek 28, Ferdi Kadıoğlu 24, Salih Özcan 24, Arda Güler 23, Kenan Yıldız 23, Abdülkerim Bardakcı 21, Eren Elmalı 19, Yunus Akgün 16, Samet Akaydin 14, Altay Bayındır 10, Oğuz Aydın 6, Can Uzun 3, Deniz Gül 3, Berke Özer 2, Yusuf Akçiçek 2.

Kadroda yer alan Atakan Karazor ise şu ana kadar ay-yıldızlı forma ile hiçbir maçta sahaya çıkmadı.

Özetle, Hakan Çalhanoğlu'nun Bulgaristan karşısında sahaya çıkması halinde hem 100. millilik eşiklerini aşması hem de milli takım tarihindeki sıralamalarda önemli bir konuma gelmesi kesinleşecek.