Hakan Çalhanoğlu: 'Kurtlar Vadisi müziği Bursa'da bizi etkiledi'

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Bursa'da Bulgaristan karşısında 2-0'lık galibiyeti ve taraftarın 'Kurtlar Vadisi' tezahüratını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 01:07
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 01:07
A Milli Takımı kaptanından Bursa taraftarına teşekkür

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından kaptan Hakan Çalhanoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çalhanoğlu, maç öncesi yaşanan atmosferi anlatırken, 'Kurtlar Vadisi müziği eşliğindeki tezahürat bizi bayağı etkiledi. Ben bunu İtalya’da hiç görmedim' dedi ve Bursa taraftarına teşekkür etti.

Karşılaşmanın beklenenden zor geçtiğini ifade eden kaptan, 'Herkesin dört-beş sıfır beklediği bir maçtı ama biz öyle beklemedik. Sabırlı olmamız gereken bir maçtı. Kontrol bizim elimizdeydi, rakibe büyük bir şans verilmedi. Önemli bir galibiyet aldık' diye konuştu.

Tuncay Şanlı ile aynı gol sıralamasına ilişkin soru üzerine Çalhanoğlu, 'Tuncay abiyi çok seviyorum. O benim için çok kıymetlidir. Gol sayısı öyle olmuş ama önemli olan galibiyet. Daha önümüzde uzun bir yol var' dedi.

Play-off süreciyle ilgili değerlendirmesinde kaptan, 'Hedefimiz oraya odaklanmaktı, pot 1'e girdik çok şükür. Kim geleceğini göreceğiz. İlk İspanya maçında ağır bir mağlubiyet almıştık. O maçı çok yaşadığımızı düşünüyorum. Fazla hırs yaptık, kontrolsüz oynadık. Şimdiki maç öyle olmayacak, daha dikkatli olacağız' ifadelerini kullandı.

Milli takımda en çok forma giyen oyuncular sıralamasındaki gelişmeye değinen Çalhanoğlu, 'Hedef 119 demek için erken. Sağlığım yerinde olduğu sürece ülkeme hizmet etmek isterim. Emre ağabey de diğer ağabeylerim gibi benim için çok değerlidir. Adım adım ilerleyeceğim' dedi.

Maçtaki asker selamına ilişkin olarak Çalhanoğlu, 'Haberleri aldığımızda çok üzüldük. Şehitlerimiz oldu, başımız sağ olsun. Onlara bir nevi mesaj vermek istedim. Her zaman kıymetlidirler' diyerek sözlerini noktaladı.

