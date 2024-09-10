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Hakan Çalhanoğlu'nun Ballon d'Or Başarısı

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Ballon d'Or'da yer almanın gururunu yaşıyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 01:25
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 01:25
Hakan Çalhanoğlu'nun Ballon d'Or Başarısı

Hakan Çalhanoğlu'nun Ballon d'Or Gururu

A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İzlanda'yı 3-1 yendikleri EFA Uluslar B Ligi ikinci maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, "21 yıl sonra bir Türk oyuncusu yeniden Ballon d'Or'a katıldı, bunun gururunu yaşıyorum" dedi.

Takımda Aile Havası

Maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, takım içinde oluşan aile atmosferinin önemine değinen Hakan, "Herkes birbirine destek oluyor. Eleştiriler sürekli var, ama bunları dikkate almamaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Inter'de Kalma Kararı

İtalyan takımı Inter ile sözleşmesinin sürdüğüne dikkat çeken futbolcu, "Geçen aylarda birçok teklif aldım ama burada kalmaya karar verdim. Inter de beni bırakmayı düşünmüyor" ifadelerini kullandı.

100. Milli Maç Hedefi

Hedeflerinin arasında 100. milli maçını oynamak olduğunu belirten Çalhanoğlu, "Vücudum bunu gerektirdiği sürece kariyerime devam etmek istiyorum" dedi.

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