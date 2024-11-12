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Hakan Koç, Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Erzurumlu Hakan Koç, Atina'daki Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak memleketinde büyük bir coşkuyla karşılandı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 14:02
Hakan Koç, Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Hakan Koç, Erzurum'da Coşkuyla Karşılandı!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen "Kick Boks Avrupa Şampiyonası"'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Hakan Koç, memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye'yi başarıyla temsil eden Hakan Koç, Erzurum Havalimanı'nda düzenlenen karşılama programıyla onurlandırıldı.

Karşılama sırasında Koç, davul, zurna ve çiçeklerle karşılandı. Programda, GSİM Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Vahit Albayrak ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Asbaşkanı Aykut Bozoğlu gibi isimler, Hakan Koç’u başarısından dolayı tebrik etti.

Hakan Koç'un sevinci, anne Serap ve baba Alparslan Koç ile paylaşıldı. Baba Alparslan Koç yaptığı açıklamada, "Oğlum Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandırdı. İnşallah bir dahaki sefere bayrağımızı göndere çektirerek, İstiklal Marşımızı okutturacak," ifadelerini kullandı.

GSİM Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Albayrak, Hakan Koç'u tekrar tebrik ederek, "İnşallah bir dahaki sefere Erzurum ve ülkemize Avrupa ve dünya şampiyonlukları getirir," dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den Kutlama Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Hakan Koç'un başarısını kutlayarak, "Atina'da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Erzurum Büyükşehir Belediyemizin sporcusu Hakan Koç, Avrupa ikincisi olarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. Bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandıran Hakan Koç'u tebrik ediyor, bu önemli başarısından dolayı kendisini yürekten kutluyorum. Erzurum olarak sporda zirveyi hedefleyen gençlerimizin her zaman yanındayız ve başarılarının artarak devam etmesini diliyorum," şeklinde konuştu.

Karşılama programına, Kick Boks İl Temsilcisi Metin Abuşoğlu, antrenör Rıdvan Özkan, diğer sporcular ve Koç'un ailesi katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan "Kick Boks Avrupa Şampiyonası"nda gümüş madalya kazanan...

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan "Kick Boks Avrupa Şampiyonası"nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Hakan Koç (sağda), memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan "Kick Boks Avrupa Şampiyonası"nda gümüş madalya kazanan...

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan "Kick Boks Avrupa Şampiyonası"nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Hakan Koç (sağda), memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

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