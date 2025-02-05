Hakan Kutlu: Fenerbahçe Maçında İlk Yarı Tatmin Ediciydi

Erzurumspor FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 5-0 kaybetti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Hakan Kutlu, ilk yarıda sergiledikleri futbolun kendileri için tatmin edici olduğunu ifade etti.

Ülker Stadı'nda gerçekleşen müsabakanın ardından, Kutlu sözlerine kardeşi Gürsoy Yalçın'ı kaybeden teknik direktör Sergen Yalçın ve ailesine başsağlığı dileyerek başladı. Ayrıca, vefat eden efsane futbolcu Ogün Altıparmak'ı anarak, “Oğlu Batur Altıparmak takım arkadaşımdı. Hem Fenerbahçe'nin hem de kendisinin başı sağ olsun.” şeklinde konuştu.

Kutlu, Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefi koyduklarına dikkat çekerek, “Kupa maçları, rotasyon açısından bizim adımıza önemliydi. İlk yarıdaki oyun tatmin ediciydi. İkinci yarıda değişiklikler oldu, beklediğimiz oyunu oynayamadık.” dedi. Daha sonra Fenerbahçe'ye başarılar dileyen Kutlu, “Hafta sonunda önemli bir maçımız olacak. Biz de Süper Lig yolundaki maçımıza odaklanarak devam etmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.