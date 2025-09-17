Hakan Safi: Ali Koç'la Fenerbahçe Demokratik Yönetiliyor

Hakan Safi, Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'nin demokratik işleyişini, aday eleştirilerini ve kongre sürecini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 15:43
Hakan Safi: Ali Koç'la Fenerbahçe Demokratik Yönetiliyor

Hakan Safi: Ali Koç'la Fenerbahçe Demokratik Yönetiliyor

Demokratik yönetim vurgusu

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Ali Koç başkanlığındaki yönetimin kulübü demokratik yöntemlerle idare ettiğini vurguladı. Safi, 21 Eylül Pazar günü yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Bizim hakkımızda rakip adaylar 'kafa sallayan yönetim' diye konuşuyor. Bizim başkanımız etrafındaki 20 tane yönetici ile beraber çok demokratik şekilde Fenerbahçe'yi yönetiyor. Herkesin kendi fikrini söylediği bir ortamda istişare yapılarak masadan çıkan sonuç ile Fenerbahçe yönetiliyor. Tabii ki başkan herkesi dinliyor, kendi kararını veriyor ama burası demokrasiyle yönetilen ve istişare yapılan, fikirlerin dinlendiği bir kulüp olarak her zaman karşımıza çıkıyor. O yüzden bizim olduğumuz yerde asla Fenerbahçe böyle bir şekilde yönetilmez, yönetilemez. Ali Koç'un olduğu yerde bunun aksi olmaz."

Adayların projeleri ve eleştiriler

Safi, kongre sürecinde bir adayın çekildiğini, böylece iki adayın seçime gideceğini belirtti. Yönetimin mali bağımsızlığı sağladığını ve futbol dışındaki branşlarda başarı elde edildiğini ifade etti.

Rakip adaylardan birinin kampanya süresince tek vaatinin e-tribün olduğunu belirterek eleştirdi: "Diğer tarafta da 'mevcut kadroları devam ettireceğim' diyen bir aday var. Sadece tek dediği bütün kampanya dönemi boyunca futbol stadındaki e-tribünü değiştirmek. Hiçbir projesi olmayan bir adayın tek söyleyeceği şey, e-tribünün bir şekilde sistemini değiştirmek. Ya futbolu bilmiyor ya dünya futbolundan haberi yok kendisinin. Gitsin biraz dünyada statların nasıl yönetildiğine baksın."

Kongre mesajı: Şampiyonluk borcu

Safi, Fenerbahçe'nin her zaman kulübe destek verenlerin yeri olduğunu belirterek, "Fenerbahçe her zaman için yüreğini, parasını, pulunu veren insanların yeridir. Verme yeridir, alma yeri değildir. Ali Bey ve arkadaşları Fenerbahçe kulübüne birçok şey yapmıştır. Hiçbirimizin kulüpten bin lira alacağı yoktur. Sadece Fenerbahçe'ye şampiyonluk borcumuz vardır." dedi.

Son olarak Safi, 48 bin Fenerbahçe delegesini hafta sonu sandığa oy kullanmaya çağırdı ve "sandıktan kim çıkarsa çıksın Fenerbahçe'nin başkanı olacağını" söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi (ortada), kulüpte yapılacak olağanüstü genel...

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi (ortada), kulüpte yapılacak olağanüstü genel kurulla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi (ortada), kulüpte yapılacak olağanüstü genel...

İLGİLİ HABERLER

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivasspor, 1967 Kayseri Olaylarında Ölen 43 Taraftarı Mezar Başında Andı
2
Gençlerbirliği, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını Beştepe'de sürdürdü
3
Hakan Safi: Ali Koç'la Fenerbahçe Demokratik Yönetiliyor
4
Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
5
Galatasaray, Eintracht Frankfurt Maçı Önce Hazırlıklarını Tamamladı
6
Galatasaray Avrupa'da 329. kez: Eintracht Frankfurt deplasmanı
7
HT Spor, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Yayın Haklarını Aldı

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa