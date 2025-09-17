Hakan Safi: Ali Koç'la Fenerbahçe Demokratik Yönetiliyor

Demokratik yönetim vurgusu

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Ali Koç başkanlığındaki yönetimin kulübü demokratik yöntemlerle idare ettiğini vurguladı. Safi, 21 Eylül Pazar günü yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Bizim hakkımızda rakip adaylar 'kafa sallayan yönetim' diye konuşuyor. Bizim başkanımız etrafındaki 20 tane yönetici ile beraber çok demokratik şekilde Fenerbahçe'yi yönetiyor. Herkesin kendi fikrini söylediği bir ortamda istişare yapılarak masadan çıkan sonuç ile Fenerbahçe yönetiliyor. Tabii ki başkan herkesi dinliyor, kendi kararını veriyor ama burası demokrasiyle yönetilen ve istişare yapılan, fikirlerin dinlendiği bir kulüp olarak her zaman karşımıza çıkıyor. O yüzden bizim olduğumuz yerde asla Fenerbahçe böyle bir şekilde yönetilmez, yönetilemez. Ali Koç'un olduğu yerde bunun aksi olmaz."

Adayların projeleri ve eleştiriler

Safi, kongre sürecinde bir adayın çekildiğini, böylece iki adayın seçime gideceğini belirtti. Yönetimin mali bağımsızlığı sağladığını ve futbol dışındaki branşlarda başarı elde edildiğini ifade etti.

Rakip adaylardan birinin kampanya süresince tek vaatinin e-tribün olduğunu belirterek eleştirdi: "Diğer tarafta da 'mevcut kadroları devam ettireceğim' diyen bir aday var. Sadece tek dediği bütün kampanya dönemi boyunca futbol stadındaki e-tribünü değiştirmek. Hiçbir projesi olmayan bir adayın tek söyleyeceği şey, e-tribünün bir şekilde sistemini değiştirmek. Ya futbolu bilmiyor ya dünya futbolundan haberi yok kendisinin. Gitsin biraz dünyada statların nasıl yönetildiğine baksın."

Kongre mesajı: Şampiyonluk borcu

Safi, Fenerbahçe'nin her zaman kulübe destek verenlerin yeri olduğunu belirterek, "Fenerbahçe her zaman için yüreğini, parasını, pulunu veren insanların yeridir. Verme yeridir, alma yeri değildir. Ali Bey ve arkadaşları Fenerbahçe kulübüne birçok şey yapmıştır. Hiçbirimizin kulüpten bin lira alacağı yoktur. Sadece Fenerbahçe'ye şampiyonluk borcumuz vardır." dedi.

Son olarak Safi, 48 bin Fenerbahçe delegesini hafta sonu sandığa oy kullanmaya çağırdı ve "sandıktan kim çıkarsa çıksın Fenerbahçe'nin başkanı olacağını" söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi (ortada), kulüpte yapılacak olağanüstü genel kurulla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.