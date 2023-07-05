Hakemliği bırakan Cüneyt Çakır bakın artık ne iş yapıyor! Yeni mesleği şaşırttı

Türk futbolunun ünlü hakemlerinden Cüneyt Çakır, aktif hakemlik kariyerini 2022 yılında sonlandırmıştı. Ancak son gelişmelere göre, Rusya Futbol Federasyonu tarafından kendisine teklif yapıldığı ortaya çıktı. Bu teklif, MHK'nın başına geçme iddialarıyla gündeme gelen Cüneyt Çakır'ın kararını değiştirmesine neden oldu.



TFF CÜNEYT ÇAKIR'A TEKLİFTE BULUNDU





Cüneyt Çakır, Türk futbol tarihindeki en başarılı hakemler arasında gösteriliyor ve futbolun içinde kalmak istediğini ifade etmişti. Bu noktada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kendisine teklif yapılmıştı. Ancak Lale Orta'nın performansından memnun kalmayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cüneyt Çakır'ı bu göreve getirmeyi düşünüyordu. Büyükekşi, daha önce açıkça dile getirdiği bu isteğiyle Cüneyt Çakır'ın önüne bir adım atmıştı.

Öte yandan, Cüneyt Çakır'ın eski meslektaşı Sırp hakem Milorad Mazic ile birlikte Rusya Uzman Hakem Komisyonu'na katılacağı iddiaları da ortaya atıldı. Rusya Futbol Federasyonu tarafından yapılan teklife olumlu yanıt veren Cüneyt Çakır'ın, MHK'nın başına geçmek istemediği konuşuluyor.

Bu gelişmelerle birlikte, Cüneyt Çakır'ın kariyerine yeni bir yönelim verme kararı aldığı ve Rusya Futbol Federasyonu'nun teklifini değerlendirmeye başladığı görülüyor. Türk futbolseverler, Cüneyt Çakır'ın gelecekteki hakemlik kariyerini ve uluslararası arenadaki performansını merakla bekliyor.