Hakim Ziyech'te Kısmi Yırtık Tespit Edildi

Galatasaraylı Hakim Ziyech Sakatlandı

Galatasaray Spor Kulübü, Fas Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında Lesotho ile gerçekleştirdiği maçta sakatlanan futbolcusu Hakim Ziyech hakkında açıklamalarda bulundu.

Sakatlık Detayları

Yapılan resmi açıklamalara göre, Ziyech’in sağ üst arka adalesinde ağrı hissetmesi üzerine, kulüp doktorları tarafından Medicana Hastanesi'nde detaylı bir muayene gerçekleştirildi. Burada yapılan kontrol sonuçlarına göre, Ziyech’in sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildi.

Tedavi Süreci Başladı

Galatasaray Kulübü, Hakim Ziyech’in tedavisinin en kısa sürede başlayacağını ve futbolcunun durumu hakkında gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu. Kulüp, Ziyech’in sağlığına kavuşması için gerekli tüm desteklerin sağlanacağını belirtti.