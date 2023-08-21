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Hakim Ziyech transferi sonrası ilk kez konuştu: Yıllarca unutulmayacak

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Hakim Ziyech transferi sonrası ilk kez konuştu: Yıllarca unutulmayacak
Galatasaray'ın son transferi Faslı futbolcu Hakim Ziyech, taraftarların karşısına çıkış biçimi ile global düzeyde büyük yankı uyandırdı. Bu etkileyici anların ardından Ziyech, imza töreninin hemen sonrasında yaptığı açıklamayla da büyük ilgi odağı oldu. İşte haberin ayrıntıları...

Galatasaray, gerçekleştirdiği transferlerle sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada adından söz ettirmeyi başardı. Bu kez dikkatleri Faslı futbolcu Hakim Ziyech üzerine çekti. Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor maçının hemen sonrasında Rams Park'ta benzersiz bir etkinlik düzenleyerek Ziyech'i tribünlere çıkardı.

O ANLARI PAYLAŞTI

GALATASARAY

Olağanüstü bir atmosferde gerçekleşen bu etkinlik, taraftarların ve futbolseverlerin hafızasında yer edinecek bir anı olarak kaydedildi. Galatasaray'ın taraftar grubu UltrAslan'ın bulunduğu kale arkası tribününe çıkan Ziyech, amigoların yer aldığı platformda karşılandı. Bu unutulmaz sürpriz, derbi galibiyetinin coşkusunu taçlandırdı. Ziyech'in yanı sıra sahadaki diğer futbolcular da bu özel anı paylaştı.

Hakim Ziyech, yaşanan bu anları değerlendirirken, "Benim için de sıra dışı bir tanıtım oldu. Atmosfer gerçekten mükemmeldi. Galatasaray taraftarının iyi olduğunu gelmeden biliyordum. Pek çok şey okumuş ve duymuştum. Ancak bu kadarını beklemiyordum. Asla unutulmayacak bir andı. Hayatım boyunca o anı hatırlayacağım" şeklinde konuştu.

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